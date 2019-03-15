Iggy Azalea lança single de retorno e clipe tem influências góticas

15/03/2019 - A cantora Iggy Azalea divulga novo single Crédito: Reprodução/Instagram

A rapper australiana Iggy Azalea, 28, já estava há algum tempo fora das rádios, mas retorna nesta sexta-feira (15) com um novo single e dona da própria gravadora, a New Classic Records.

A nova música, "Sally Walker", tem total comando criativo da cantora e produção de J. White, que também está por trás de "Bodak Yellow", um dos singles de Cardi B.

O clipe lançado em conjunto tem influências góticas, explorando as cores preto e vermelho, maquiagens pesadas, e com uma história que começa com um atropelamento e termina em um funeral.

Iggy já havia mostrado alguns trechos da nova música em 2018, enquanto gravava no estúdio. Ela está preparando um novo álbum que deve ser lançado até junho e se chamar "In My Defense" ("Em Minha Defesa").

O último álbum lançado por Iggy foi em 2014, "The New Classic", que contém hits como "Fancy" e "Black Widow" (parceria com Rita Ora, que inclusive, acaba de lançar música com Anitta).

Iggy Azalea também chegou a fazer uma música com a participação de Anitta, que vazou na internet em maio de 2017. Logo depois, a Rain Sky Films, responsável pela produção do clipe, divulgou a versão finalizada em seu canal do Youtube.

O vídeo era idêntico ao que fora vazado meses antes e, momentos depois da publicação, a empresa retirou o clipe de sua página oficial, o que não impediu que internautas salvassem a versão e republicassem no YouTube.

Segundo alguns portais, a rapper reclamou em seu Twitter, alegando que a empresa não tinha sua autorização e que ganharia um "processo de presente de Natal". As mensagens foram excluídas, assim como o vídeo oficial.