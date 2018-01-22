Humorista Batoré fará participação em nova série da Globo

Humorista Batoré Crédito: Instagram/Batoré

O humorista Batoré voltou à rede Globo para participar da série Cine Holliúdy, ainda sem data de estreia. O ator é convidado e não foi contratado pela emissora, informou ao E+ a assessoria de imprensa da Globo. Batoré também fez uma participação especial na novela Velho Chico, em 2016, quando interpretou o delegado Queiroz.

O ator já gravou as cenas das quais participará mas não foi informado em quantos episódios estará. O elenco de Cine Holliúdy conta também com Matheus Nachtergaele e Heloísa Perissé.

Batoré trabalhou por 18 anos no SBT, sendo 11 deles dedicados exclusivamente ao A Praça é Nossa. A demissão veio em 2003, por uma necessidade de contenção de gastos da emissora, e ele entrou na lista de corte.

Cine Holliúdy