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Enquanto dormia

Hubert de Givenchy, lenda da alta-costura francesa, morre aos 91 anos

Aristocrata que fundou a casa Givenchy na década de 1950, o estilista ficou famoso ao vestir Jacqueline Kennedy Onassis e Grace Kelly, entre muitos outros nomes

Publicado em 12 de Março de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 14:47
Hubert de Givenchy Crédito: Reprodução/Instagram @geoviced
O estilista Hubert de Givenchy, lenda da alta-costura e conhecido por sua colaboração com a atriz Audrey Hepburn, morreu, aos 91 anos, anunciou nesta segunda-feira, 12, à AFP seu companheiro em um comunicado.
"O senhor Givenchy faleceu enquanto dormia, no sábado, 10 de março de 2018", informou o também estilista Philippe Venet.
Ele era presença fundamental no mundo da moda desde que apresentou sua primeira coleção em Paris aos 24 anos.
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Givenchy se tornou sinônimo de elegância e glamour despreocupado. Ele desenhou o vestido preto de Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo.
Sua família esperava que o filho se tornasse um advogado, mas o jovem, que media 1,96 m, foi atraído pela moda e pelo design ainda jovem, se mudando para Paris para estudar aos 17 anos.
Suas criações marcantes, incluindo blusas com mangas de balão e calças na altura do tornozela com a bainha queimada, foram consagradas pelo tempo como alternativas arejadas para o New Look de cinturas finas e curvas artificiais de Christian Dior.
A primeira coleção de Givenchy, de 1952, ganhou reconhecimento no mesmo dia em que foi apresentada: Givenchy levantou 7 milhões de francos (1 milhão de euros) em encomendas, o bastante para conseguir assumir a própria empresa.
Depois da estreia fenomenal, Givenchy foi para Nova York para capitalizar sua popularidade com os americanos. Lá, ele conheceu o recluso Cristobal Balenciaga, e os dois mantiveram uma amizade próxima até a morte do espanhol, em 1972.
Givenchy dizia em entrevistas: "Balenciaga me ensinou tudo o que sei".
Entre seus clientes americanos, estava Jacqueline Kennedy, que usou um dos seus vestidos no funeral do presidente John F. Kennedy, em 1963.
Depois de 30 anos à frente da marca, ele vendeu a empresa para o grupo francês LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton em 1988, ficando no comando até se aposentar, em 1995.
O grupo também assumiu controle da linha de perfumes e de decoração de interiores da marca.
A Givenchy atualmente rende ao LVMH cerca de 110 milhões de euros em vendas anuais apenas na Europa, de acordo com estimativas do mercado.

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