Hotéis com lotação quase esgotada para o Festival de Inverno de Guaçuí

Quem ainda não reservou hospedagem para o 2º Festival de Inverno de Guaçuí deve se apressar. Faltam 12 dias para o evento e os hotéis da cidade do Caparaó capixaba, no Sul do Espírito Santo, estão com as últimas vagas disponíveis para o evento, que acontece de 30 de maio a 3 de junho, feriado de Corpus Christi.
Restam poucas opções em quatro hotéis e uma pousada, com valor da diária variando entre R$ 50,00 e R$ 384,00. O preço é determinado conforme o tipo de acomodação e as informações são da organização do evento.
Além dos hotéis, moradores estão alugando casas para os dias do festival. No site do evento, a seção "imóveis para aluguel" conta com diferentes opções e continua cadastrando os locatários interessados em receber turistas. Toda negociação é feita entre os donos dos imóveis e os interessados. Nesse caso, a organização do evento não interfere nas decisões.
O FESTIVAL
O 2º Festival de Inverno de Guaçuí será realizado no parque de exposições da cidade, com 17 atrações musicais, com destaque para os shows com Nenhum de Nós (31), Paulo Ricardo (1º) e Ed Motta (2). Além disso, haverá Praça Gastronômica completa com Palco 360º para apresentações diurnas.
Os ingressos estão à venda no terceiro lote no site da Blueticket e também em pontos comerciais no Sul do Estado e na Grande Vitória. Na quarta-feira (30) e no domingo (3), assim como em todos os outros dias entre 11h e 16h, a entrada é gratuita.
COMO CHEGAR
Conhecida como "Pérola do Caparaó", Guaçuí fica a 224 km da capital Vitória e é vizinha de cidades como Alegre (22,6 km), Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio (160 km), e Espera Feliz (41,3 km) e Muriaé (109,8 km), em Minas. Os acessos ocorrem principalmente pelas rodovias BR-482, BR-484 e BR-101.
HOTÉIS
Hotel Montevidéu
31/05- poucas vagas
01/06- Lotado
02/06- poucas vagas
Diárias no valor entre R$ 80,00 a R$ 300,00, depende do quarto escolhido. Há pacotes promocionais para quem ficar os três dias. Mais informações: (28) 3553-2002.
Hotel Minas Gerais
31/05- apartamentos lotado (há vagas apenas para quartos simples)
01/06- apartamentos lotado (há vagas apenas para quartos simples)
02/06- apartamentos lotado (há vagas apenas para quartos simples)
Diárias do quarto simples variam entre R$ 80,00 a 185,00, dependendo do quarto escolhido. Mais informações: (28) 3553-1689.
Hotel Barão
Há poucas vagas para todos os dias. Diárias entre R$ 50,00 e R$ 120,00, dependendo do quarto escolhido. Mais informações: (28) 3553-1057 ou (28) 99904-7582.
Hotel Moreira
Pré-reservas realizadas estão sendo confirmadas de acordo com um sinal de entrada para garanti-las. Há poucas vagas. Diárias entre R$ 80,00 a R$ 110,00. Mais informações: (28) 3553-1157.
Pousada Vovô Zinho
31/05- 3 apartamentos disponíveis
01/06- apartamentos lotados
02/06 3 apartamentos disponíveis
Diárias no valor de R$ 384,00. Mais informações: (28) 3553-1204.
SERVIÇO
Festival de Inverno de Guaçuí
Quando: de 30 de maio a 3 de junho
Onde: Parque de Exposições de Guaçuí - Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí
ATRAÇÕES E INGRESSOS
Quarta-feira (30 de maio) - Noite Solidária
Horário: a partir das 19h
*Ingresso: 1 kg de alimento não-perecível
Atrações: Mini-tombo da polenta, Orquestra da Fames, Alternative Stage e Banda Termiinal
Quinta-feira (31 de maio)
Horário: A partir das 19h
Atrações: Bandas Paralelo 80, Led III, Nenhum de Nós e DJ Manu
Sexta-feira (1º de junho)
Atrações: Bandas Mush Room Storm, Bee Gees Alive, Paulo Ricardo e DJ Manu
Sábado (2 de junho)
Horário: A partir das 19h
Atrações: Walking Blues, Lucas Arruda, Ed Motta e DJ Manu
Domingo (3 de junho)
Horário: a partir das 11h
*Entrada gratuita
Atração: Banda 522
* A entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.
ONDE COMPRAR
Além dos ingressos diários, o evento também possui passaporte para todos os dias. Eles estão à venda no site Blueticket.
As entrada também estão à venda nos seguintes pontos físicos: Escritório do Jornal Folha do Caparaó (Guaçuí); Pousada Vovô Zinho (Guaçuí); loja C&R Calçados (Guaçuí, Alegre e Espera Feliz - MG); Bar do Seu Juquita (Guaçuí); Boutique Rosa Vermelha (Guaçuí); Bella Pizza (Guaçuí); Baronesa Boutique (Guaçuí); e Caparaó Music (Guaçuí); sede do Jornal Aqui Notícias (Cachoeiro); Loja Barezy (Cachoeiro); Jaklayne Jóias (Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória); Acesso Vip Vitória (Shopping Vitória).