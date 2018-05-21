Hotéis com lotação quase esgotada para o Festival de Inverno de Guaçuí

Três atrações nacionais confirmadas para o 2º Festival de Inverno de Guaçuí Crédito: Divulgação/Calabria Comunicação

Quem ainda não reservou hospedagem para o 2º Festival de Inverno de Guaçuí deve se apressar. Faltam 12 dias para o evento e os hotéis da cidade do Caparaó capixaba, no Sul do Espírito Santo, estão com as últimas vagas disponíveis para o evento, que acontece de 30 de maio a 3 de junho, feriado de Corpus Christi.

Restam poucas opções em quatro hotéis e uma pousada, com valor da diária variando entre R$ 50,00 e R$ 384,00. O preço é determinado conforme o tipo de acomodação e as informações são da organização do evento.

site do evento, a seção "imóveis para aluguel" conta com diferentes opções e continua cadastrando os locatários interessados em receber turistas. Toda negociação é feita entre os donos dos imóveis e os interessados. Nesse caso, a organização do evento não interfere nas decisões. Além dos hotéis, moradores estão alugando casas para os dias do festival. No, a seção "imóveis para aluguel" conta com diferentes opções e continua cadastrando os locatários interessados em receber turistas. Toda negociação é feita entre os donos dos imóveis e os interessados. Nesse caso, a organização do evento não interfere nas decisões.

O FESTIVAL

O 2º Festival de Inverno de Guaçuí será realizado no parque de exposições da cidade, com 17 atrações musicais, com destaque para os shows com Nenhum de Nós (31), Paulo Ricardo (1º) e Ed Motta (2). Além disso, haverá Praça Gastronômica completa com Palco 360º para apresentações diurnas.

Os ingressos estão à venda no terceiro lote no site da Blueticket e também em pontos comerciais no Sul do Estado e na Grande Vitória. Na quarta-feira (30) e no domingo (3), assim como em todos os outros dias entre 11h e 16h, a entrada é gratuita.

COMO CHEGAR

Conhecida como "Pérola do Caparaó", Guaçuí fica a 224 km da capital Vitória e é vizinha de cidades como Alegre (22,6 km), Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio (160 km), e Espera Feliz (41,3 km) e Muriaé (109,8 km), em Minas. Os acessos ocorrem principalmente pelas rodovias BR-482, BR-484 e BR-101.

HOTÉIS

Hotel Montevidéu

31/05- poucas vagas

01/06- Lotado

02/06- poucas vagas

Diárias no valor entre R$ 80,00 a R$ 300,00, depende do quarto escolhido. Há pacotes promocionais para quem ficar os três dias. Mais informações: (28) 3553-2002.

Hotel Minas Gerais

31/05- apartamentos lotado (há vagas apenas para quartos simples)

01/06- apartamentos lotado (há vagas apenas para quartos simples)

02/06- apartamentos lotado (há vagas apenas para quartos simples)

Diárias do quarto simples variam entre R$ 80,00 a 185,00, dependendo do quarto escolhido. Mais informações: (28) 3553-1689.

Hotel Barão

Há poucas vagas para todos os dias. Diárias entre R$ 50,00 e R$ 120,00, dependendo do quarto escolhido. Mais informações: (28) 3553-1057 ou (28) 99904-7582.

Hotel Moreira

Pré-reservas realizadas estão sendo confirmadas de acordo com um sinal de entrada para garanti-las. Há poucas vagas. Diárias entre R$ 80,00 a R$ 110,00. Mais informações: (28) 3553-1157.

Pousada Vovô Zinho

31/05- 3 apartamentos disponíveis

01/06- apartamentos lotados

02/06  3 apartamentos disponíveis

Diárias no valor de R$ 384,00. Mais informações: (28) 3553-1204.

SERVIÇO

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: de 30 de maio a 3 de junho

Onde: Parque de Exposições de Guaçuí - Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí

ATRAÇÕES E INGRESSOS

Quarta-feira (30 de maio) - Noite Solidária

Horário: a partir das 19h

*Ingresso: 1 kg de alimento não-perecível

Atrações: Mini-tombo da polenta, Orquestra da Fames, Alternative Stage e Banda Termiinal

Quinta-feira (31 de maio)

Horário: A partir das 19h

Atrações: Bandas Paralelo 80, Led III, Nenhum de Nós e DJ Manu

Sexta-feira (1º de junho)

Atrações: Bandas Mush Room Storm, Bee Gees Alive, Paulo Ricardo e DJ Manu

Sábado (2 de junho)

Horário: A partir das 19h

Atrações: Walking Blues, Lucas Arruda, Ed Motta e DJ Manu

Domingo (3 de junho)

Horário: a partir das 11h

*Entrada gratuita

Atração: Banda 522

* A entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.

ONDE COMPRAR

Blueticket. Além dos ingressos diários, o evento também possui passaporte para todos os dias. Eles estão à venda no site