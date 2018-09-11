Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

História contada no Twitter vai virar série da TV Globo

Caso foi contado por Eduardo Hanzo em 2017, detalhando a briga entre sua avó e uma vizinha que dura mais de 50 anos
Redação de A Gazeta

11 set 2018 às 20:59

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 20:59

História contada por usuário do Twitter vai virar série com roteiro de Miguel Falabella Crédito: Twitter/@gloriafperez
No início de junho de 2017, a briga de Katy Perry e Taylor Swift ganhou mais um capítulo e virou assunto nas redes sociais, então o usuário Eduardo Almeida aproveitou o clima para contar, no Twitter, uma briga que já dura mais de 50 anos - e a história fez tanto sucesso que vai virar série da TV Globo com roteiro de Miguel Falabella.
A história em questão foi contada em uma sequência (ou thread) de mais de 60 tuítes, e detalha a briga da avó de Eduardo e a vizinha dela, a quem ela apelidou de Boi.
As duas são vizinhas há mais de seis décadas e a Boi teria roubado dois namorados da avó, e, desde então, as duas perderam horas provocando uma a outra.
São alguns dos relatos que Eduardo fez: "Minha avó usava aparelhos de inalação para respirar melhor. Toda vez que a Boi escutava o som característico do aparelho funcionando, ela ia na frente da casa da minha avó e desligava o disjuntor para cortar a energia da casa e o inalador parar de funcionar." "Uma vez, quando a Boi viajou, minha avó pulou o muro e envenenou todas as plantas do quintal da Boi com soda cáustica e querosene."
A história vai virar uma série intitulada Eu, minha avó e a Boi, conforme anunciado por Miguel Falabella em seu Twitter.
Ele publicou também uma foto ao lado de Eduardo nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro.
Além de Falabella, a série também será escrita por Flavio Marinho e Ana Quintava, além do próprio Almeida, que contou a história originalmente.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados