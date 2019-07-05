Meia idade

Hello Kitty faz 45 anos e tem relançamento de papel de carta

Celebração também teve bolo para os visitantes, em São Paulo

A figura japonesa branca e de lacinho vermelho, conhecida por Hello Kitty, comemora 45 anos em 2019. O aniversário será apenas em novembro, mas a Sanrio, empresa que detém os direitos da personagem e de Keroppi, promove uma festa especial para os fãs brasileiros durante o 22º Festival do Japão, que acontece a partir desta sexta (5) em São Paulo.

"Hello Kitty é uma personagem que consideramos 'evergreen', porque está sempre viva. No mercado de personagens, existem aqueles que chegam e vão embora, mas ela não. Ela permanece por anos e está ultrapassando gerações -desde a história dos papéis de carta, na década de 1980, até às filhas dessas meninas que tinham os papéis e cresceram", conta Renata Pereto, gerente de marketing da Sanrio no Brasil. "É uma personagem 'multitarget': um ícone de fofura e um ícone fashion."

De fato, hoje, os produtos mais vendidos da personagem são os de confecção de moda -chegando às passarelas da São Paulo Fashion Week e às vitrines de marcas como Melissa e Santa Lolla. No Festival, visitantes poderão comprar não só camisetas e quimonos de comemoração dos 45 anos, mas também recriações dos antigos papéis de carta, que eram febre nas décadas passadas, cosméticos, papelaria e uma das cem unidades de uma pelúcia exclusiva.

"Também trouxemos uma tecnologia do Japão, que se chama 'Dance With Hello Kitty', que é como se fosse um 'Just Dance'. A pessoa começa a dançar e a Hello Kitty imita a dança, virtualmente", diz Pereto.

A própria Hello Kitty estará presente, fisicamente, durante todos os dias do evento para receber os parabéns e tirar fotos com um quimono de comemoração. Para celebrar os 45 anos, a empresa vai proporcionar, no sábado (6), um parabéns especial com um bolo azul e vermelho.

O festival também terá o espaço Hello Kitty Celebration, com toda a linha de produtos da personagem, além de ativações de fofura e nostalgia para todas as idades: experiências de beleza, roleta de prêmios, game de dança, pintura e venda de sorvetes da Dona Nuvem.

Para os mais novos, a personagem marca presença no canal de YouTube Hello Kitty Brasil, que existe desde agosto de 2016, no qual conta suas histórias em animações de poucos minutos. Segundo Pereto, com apenas três temporadas, o canal já chega perto de ter 21 milhões de visualizações. Em 2017, o conteúdo foi para PlayKids e, segundo ela, já é um dos dez personagens mais vistos.

Dentre centenas de produtos e histórias, a missão da personagem é uma só: espalhar alegria pelo mundo. "Costumamos fazer muitas ações com a personagem, de ela visitar hospitais como Graacc [Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, ligado ao Hospital São Paulo], e a Santa Casa, sempre com essa missão", conta Pereto.

Criada em 1974 pela designer Yuko Shimizu, Hello Kitty se diferencia dos demais personagens por ter sido criada por conta dos produtos, e não por filmes ou séries. Só depois, virou tema de episódios e, futuramente, estará em seu primeiro longa-metragem ocidental, em uma parceria da Sanrio Japão com a Warner. O filme já está sendo produzido, mas ainda não tem data de estreia. A empresa diz ainda que terá mais novidades no segundo semestre.

22º FESTIVAL DO JAPÃO

Quando Sexta (5), das 11h às 21h; sábado (6), das 9h às 21h; domingo (7), das 9h às 18h

Onde São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo)

Preço R$ 22,00 antecipado; R$ 28,00 na bilheteria; R$ 14,00 (meia entrada). Gratuito para menores de 8 anos, mulheres acima de 60 anos e homens acima de 65 anos.

