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Hassum e Marcos Veras estreiam na 'Escolinha do Professor Raimundo'

Hassum será Seu Mazarito, e Veras fará João Canabrava

Publicado em 

20 mai 2019 às 19:16

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 19:16

21/05/2019 - Leandro Hassum, 45, e Marcos Veras, 39 Crédito: Reprodução/GShow
A quinta temporada da Escolinha do Professor Raimundo, que estreia em julho, revelará novos personagens. Entre os novos atores convidados estão Leandro Hassum, 45, e Marcos Veras, 39. Os novos episódios serão exibidos pela Globo e pelo Viva. 
Um dos personagens que ainda não tinha sido revisitado na nova Escolinha era o João Canabrava, criado e interpretado por Tom Cavalcante, 57. O ator e comediante Marcos Veras, atualmente no elenco de "Verão 90" (Globo) é quem vai encarar o papel.
"O grande barato dele é a narração do futebol. Ele tem uma grande rádio dentro da própria cabeça e vai soltando um monte de personagens desse mundo dele", disse o ator em entrevista à coluna Patricia Kogut do jornal O Globo. 
Já o Seu Mazarito, personagem de Costinha, Lírio Mário da Costa (1923-1995) volta com a interpretação de Leandro Hassum, estreante na atração. "Realmente parece que nós estamos em uma sala de aula, com os nossos amigos do colégio, só que são os amigos de profissão, os comediantes", disse Hassum ao colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
HOMENAGEM A LUCIO MAURO
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Lúcio Mauro, que interpretava um dos clássicos personagens da Escolinha, morreu no início do mês (12). Claro que a estreia da nova temporada terá uma homenagem a ele. 
Apenas um dia após se despedir do pai, Lucinho Mauro pisou novamente no cenário da Escolinha para iniciar as gravações. Faz quatro anos que ele revive Aldemar Vigário, personagem que levava Lúcio Mauro evocar os maiores espantos a ações mirabolantes do professor Raimundo, então vivido por Chico Anysio e hoje interpretado também pelo filho dele, Bruno Mazzeo. 
"Eu particularmente hoje estou muito feliz por estar amparado pelo afeto dos meus colegas", disse Lucinho. E a diretora artística Cininha de Paula dedicou o programa ao amigo, gesto que mereceu os aplausos do elenco e de toda a equipe: "O dia hoje é em homenagem ao Lúcio Mauro", anunciou.

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