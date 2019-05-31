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Livro digital

Harry Potter ganhará quatro novos livros sobre saga de bruxos

Os livros digitais irão abordar as lições que Harry e seus amigos aprenderam em Hogwarts

Publicado em 

31 mai 2019 às 11:47

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 11:47

Crédito: Divulgação
Há mais de duas décadas, a escritora J. K. Rowling publicava o primeiro livro da saga Harry Potter, que se tornou um fenômeno mundial. Agora, os fãs do bruxo mais famoso do mundo já podem comemorar: o site Pottermore, principal veículo com informações sobre a saga, anunciou o lançamento de quatro novos livros.
> Ator de 'Harry Potter' diz que ficava bêbado para lidar com a fama
Os livros digitais irão abordar as lições que Harry e seus amigos aprenderam em Hogwarts. "Esses e-books foram adaptados do audiobook [livro para ouvir] Harry Potter: A History of Magic e são uma oportunidade de absorver os personagens e os curiosos incidentes da real história da magia de uma maneira mais compacta - perfeitos para o trem ou qualquer meio de transporte 'trouxa' [não-bruxo] que você preferir", diz a descrição do site.
Os títulos dos livros são: Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts (Uma jornada através dos feitiços e da defesa contra as artes das trevas, em tradução literal), Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology (Uma jornada através de poções e herbologia), Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy (Uma jornada através da adivinhação e astronomia) e Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures (Uma jornada através do cuidado de criaturas mágicas).
Os dois primeiros livros serão publicados em 27 de junho, enquanto os dois remanescentes ainda não possuem data de lançamento. Os e-books estarão disponíveis para compra pela Amazon, Apple e Kobo, nos idiomas inglês, francês, italiano e alemão.

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