Harry Potter ganhará quatro novos livros sobre saga de bruxos

Crédito: Divulgação

J. K. Rowling publicava o primeiro livro da saga Harry Potter, que se tornou um fenômeno mundial. Agora, os fãs do bruxo mais famoso do mundo já podem comemorar: o site Pottermore, principal veículo com informações sobre a saga, anunciou o lançamento de quatro novos livros. Há mais de duas décadas, a escritorapublicava o primeiro livro da saga, que se tornou um fenômeno mundial. Agora, os fãs domais famoso do mundo já podem comemorar: o site, principal veículo com informações sobre a saga, anunciou o lançamento de quatro

Os livros digitais irão abordar as lições que Harry e seus amigos aprenderam em Hogwarts. "Esses e-books foram adaptados do audiobook [livro para ouvir] Harry Potter: A History of Magic e são uma oportunidade de absorver os personagens e os curiosos incidentes da real história da magia de uma maneira mais compacta - perfeitos para o trem ou qualquer meio de transporte 'trouxa' [não-bruxo] que você preferir", diz a descrição do site.

Os títulos dos livros são: Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts (Uma jornada através dos feitiços e da defesa contra as artes das trevas, em tradução literal), Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology (Uma jornada através de poções e herbologia), Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy (Uma jornada através da adivinhação e astronomia) e Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures (Uma jornada através do cuidado de criaturas mágicas).