Há 50 anos, 'Álbum Branco' reforçava potencial dos Beatles

George Harrison, Paul McCartney, John Lennon e Ringo Starr: The Beatles Crédito: Apple Records/Divulgação

Praticamente um ano depois do lendário disco Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band ganhar as ruas, os Beatles se empenharam em começar a organizar a produção do próximo disco de estúdio, The Beatles, conhecido simplesmente como The White Album (Álbum Branco), que celebra 50 anos de lançamento nesta quinta-feira (22).

A data rendeu até uma reedição de luxo para colecionadores, com 27 demos, 50 takes não utilizados e um livro, tudo sob responsabilidade de Giles Martin, filho produtor George Martin.

O apelido foi dado graças ao visual clean do disco homônimo da banda, que teve capa de fundo branco, na contramão do anterior, cheio de informação e referências à pop art (por aqui vamos deixar de lado o controverso Magical Mystery Tour).

Terceiro disco duplo de rock à época, lançado depois apenas dos duplos de Bob Dylan e Frank Zappa, o álbum nasceu pouco a pouco em meio a uma turbulência.

O ambiente estava tão pesado, que rolaram fatos emblemáticos: a saída do Ringo Starr, que se irritou e voltou à banda duas semanas depois; e a participação de Eric Clapton, convidado por George Harrison em While My Guitar Gently Weeps. George queria um tratamento especial para a música e achou que a presença de Clapton ajudaria também a apaziguar os ânimos por lá, detalha o músico e jornalista Edu Henning, membro do Clube Big Beatles.

individualidades

Além de clean, revolucionário, divisor de águas e ousado são alguns adjetivos facilmente listados para caracterizar o décimo disco dos garotos de Liverpool. Para os especialistas, acima disso tudo ainda está o fato de o trabalho ressaltar ponto a ponto a individualidade de cada músico da banda, que já enfrentava dilemas internos àquela altura do campeonato.

É importante lembrar que eles estavam se separando havia algum tempo. Depois de 1966 não fizeram mais shows, partiram para os estúdios apenas para trabalhar arduamente na qualificação do próprio trabalho, foram melhorar como instrumentistas e compositores, o que gerou diversas mudanças e evoluções para a indústria fonográfica como um todo, ressalta Henning, que ainda lembra da presença constante de Yoko Ono nos estúdios, fato que também trouxe impactos para o quarteto.

Apesar de não figurar entre os discos mais importantes de Lennon, McCartney, Ringo e Harrison, The Beatles é extremamente relevante pelo contexto geral da época. Helter Skelter, por exemplo, é considerada um dos embriões do heavy metal, enquanto Revolution 1 aborda questões políticas. O disco ainda traz outras faixas emblemáticas como Blackbird e Why Don't We Do It in the Road?, primeira a ser gravada sem a participação de todos os membros do grupo.

inventividade

Engenheiro de som e aficionado pelas técnicas de gravação das décadas de 1950 e 1960, Gabriel Abaurre elenca o potencial inventivo dos quatro britânicos como o principal resultado do Álbum Branco.

Ali no disco são muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, justamente por terem exposto a individualidade de cada um. Existem muitas técnicas criadas por influência deles, que eram muito criativos, expressivos, experimentais, ressalta o músico, também integrante das bandas The Starclubbers e The Singles.

Para Abaurre, a reedição recente do disco mostra detalhes novos até mesmo para quem conhece profundamente a obra da banda, o que é bastante significativo após cinco décadas.