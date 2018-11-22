Há 50 anos, 'Álbum Branco' reforçava potencial dos Beatles

Praticamente um ano depois do lendário disco Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band ganhar as ruas, os Beatles se empenharam em começar a organizar a produção do próximo disco de estúdio, The Beatles, conhecido simplesmente como The White Album (Álbum Branco), que celebra 50 anos de lançamento nesta quinta-feira (22).
A data rendeu até uma reedição de luxo para colecionadores, com 27 demos, 50 takes não utilizados e um livro, tudo sob responsabilidade de Giles Martin, filho produtor George Martin.
O apelido foi dado graças ao visual clean do disco homônimo da banda, que teve capa de fundo branco, na contramão do anterior, cheio de informação e referências à pop art (por aqui vamos deixar de lado o controverso Magical Mystery Tour).
Terceiro disco duplo de rock à época, lançado depois apenas dos duplos de Bob Dylan e Frank Zappa, o álbum nasceu pouco a pouco em meio a uma turbulência.
O ambiente estava tão pesado, que rolaram fatos emblemáticos: a saída do Ringo Starr, que se irritou e voltou à banda duas semanas depois; e a participação de Eric Clapton, convidado por George Harrison em While My Guitar Gently Weeps. George queria um tratamento especial para a música e achou que a presença de Clapton ajudaria também a apaziguar os ânimos por lá, detalha o músico e jornalista Edu Henning, membro do Clube Big Beatles.
individualidades
Além de clean, revolucionário, divisor de águas e ousado são alguns adjetivos facilmente listados para caracterizar o décimo disco dos garotos de Liverpool. Para os especialistas, acima disso tudo ainda está o fato de o trabalho ressaltar ponto a ponto a individualidade de cada músico da banda, que já enfrentava dilemas internos àquela altura do campeonato.
É importante lembrar que eles estavam se separando havia algum tempo. Depois de 1966 não fizeram mais shows, partiram para os estúdios apenas para trabalhar arduamente na qualificação do próprio trabalho, foram melhorar como instrumentistas e compositores, o que gerou diversas mudanças e evoluções para a indústria fonográfica como um todo, ressalta Henning, que ainda lembra da presença constante de Yoko Ono nos estúdios, fato que também trouxe impactos para o quarteto.
Apesar de não figurar entre os discos mais importantes de Lennon, McCartney, Ringo e Harrison, The Beatles é extremamente relevante pelo contexto geral da época. Helter Skelter, por exemplo, é considerada um dos embriões do heavy metal, enquanto Revolution 1 aborda questões políticas. O disco ainda traz outras faixas emblemáticas como Blackbird e Why Don't We Do It in the Road?, primeira a ser gravada sem a participação de todos os membros do grupo.
inventividade
Engenheiro de som e aficionado pelas técnicas de gravação das décadas de 1950 e 1960, Gabriel Abaurre elenca o potencial inventivo dos quatro britânicos como o principal resultado do Álbum Branco.
Ali no disco são muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, justamente por terem exposto a individualidade de cada um. Existem muitas técnicas criadas por influência deles, que eram muito criativos, expressivos, experimentais, ressalta o músico, também integrante das bandas The Starclubbers e The Singles.
Para Abaurre, a reedição recente do disco mostra detalhes novos até mesmo para quem conhece profundamente a obra da banda, o que é bastante significativo após cinco décadas.
É bem interessante porque mostra o processo de criação e evolução deles. Não é uma reedição que você escuta e pensa que estranho, mas sim caramba, que demais que isso existe!, conclui o músico.