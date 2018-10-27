Há 25 anos sem inéditas, Pepeu Gomes lança 18º disco solo

Durante o processo de produção de seu novo disco, Eterno Retorno, lançado na última quinta-feira (25), Pepeu Gomes fez questão de manter seu ponto de partida: o primeiro passo foi gravar os riffs de sua inconfundível guitarra; só depois os produtores trabalharam com elementos diferentes em cima disso.

Não foi à toa. Embora esteja em busca de renovar o próprio trabalho, Pepeu faz questão de priorizar sua identidade musical, construída desde a infância, bem antes de ajudar a formar o Novos Baianos ao lado de Moraes Moreira, Paulinho Boca, Galvão e Baby do Brasil.

Com o lançamento de Eterno Retorno, Pepeu chega à marca de 44 discos na carreira, sendo 18 solo, encarando o desafio de buscar novos caminhos e públicos.

Queria me reciclar. Fiquei alguns anos tentando ver como seria a renovação dentro da minha personalidade musical, mas sem perdê-la. Eu acho que acertei muito escolhendo produtores jovens, com quem cheguei a um denominador comum. Hoje, neste disco, temos um Pepeu renovado artisticamente e musicalmente, destaca o ícone da guitarra brasileira, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

PRODUÇÃO

A produção, conforme conta Pepeu, ficou por conta de Cyro Telles, Kevin White e Filipe Pascual, filho do músico. Entre começar uma atividade e outra, a equipe gastou um ano na empreitada.

Primeiro, Pepeu fez uma triagem entre 400 músicas, enxugou o número para 100, depois para 20, até chegar nas 11 faixas finais. O critério? Não me repetir, diz Pepeu, que traz parcerias significativas com outros grandes nomes como Nando Reis, Zélia Duncan e Arnaldo Antunes.

O primeiro single do disco é Aos Poucos, gravada com o ruivo ex-Titãs, que traz refrão envolvente e ritmo que remete a influências caribenhas. Já vinha conversando com o Nando há algum tempo, uma hora precisávamos fazer algo juntos, porque temos uma identificação sonora mesmo. A Zélia é outra pessoa com quem eu tinha muita vontade de compor, porque é uma pessoa que, além de tudo, tem conhecimento da poesia, elogia Pepeu.

Apesar de começar vigoroso, com a dançante Sexo Frágil, Eterno Retorno desacelera do meio para o final  o que não quer dizer perda da qualidade musical. A intenção, segundo o renomado guitarrista, era mesmo essa, até para trazer um contraponto à sua própria facilidade para construir coisas muito pauleira, como faz questão de ressaltar.

Às vezes essa minha facilidade faz com que as coisas fiquem muito over de energia, compreende? Por mim, fazia um disco todo nessa onda mais forte, mas os produtores encontraram um ponto de equilíbrio, e no fim de tudo achei legal, com uma ordem bacana para que as pessoas não tenham vontade de tirá-lo da vitrola, conclui Pepeu, atencioso e bem-humorado do início ao fim da ligação.

O músico continua com a turnê em comemoração aos mais de 50 anos de carreira, e prevê abrir o giro do novo trabalho em março do próximo ano.

Eterno Retorno

Pepeu Gomes. Independente, 11 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.