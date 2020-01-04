Gusttavo Lima, Safadão e Rael fazem shows no ES no fim de semana

SEXTA-FEIRA (03/01/2020)
- BALADA
- Bolt
- Às 23h. Festa Baile do Fibonacci. Tocando: Indie e funk. Ingresso: R$ 15 (das 23h às 4h), R$ 5 (a partir das 04h, apenas para quem estiver com pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Informação: (27) 3311-5216.
- Stone
- Às 22h. Festa Baile do Zodíaco (Capricórnio Era). Tocando: Funk, pop br, hits e bagaceiras. Ingresso: Entrada franca para os primeiros capricornianos, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista e após às 23h). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informação: (27) 3019-8178.
- Fluente
- Às 21h. Festa Manda Nudes. Tocando: Pop, funk, electro pop, hits. Ingresso: R$ 25. Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informação: (27) 3311-5216.
- Forró do Spirito Jazz Edição de Verão
- Às 21h. Com Trio Clandestino. Ingresso: R$ 15 (lista amiga até às 23h30), R$ 20 (lista amiga após às 23h30). Via Cruzeiro Mall, R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Informação: (27) 99626-9221.
- Liverpub
- Às 22h,com banda Xá da Índia Tocando mpb dos anos 60, 70 e 80. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória.
- Vitrine Music bar
- Às 22h. ComPratikerê, Dj Gabriel Prati, Dj Gabriel Prati, Dj Pv do si e Dj Marcio Santos.. Ingresso: R$ 10 (nome na lista até às 23h), R$ 15 (com nome na lista até 00h) e 25h (após 00h ousem nome na lista). . R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.
- MÚSICA AO VIVO
- Casa de Bamba
- Às 18h. Primeiro samba do ano. Couvert: R$ 10. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informação: (27) 3026-7868.
- Anderson Fraga
- Às 21h, no Abertura da Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.
- DJ Vitor Kill e Josh Simon
- Ás 19h, no Barlavento Music Bar. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória.
- SHOW
- Gusttavo Lima
- Às 21h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 170 (5° lote/meia/front stage), R$ 240 (6° lote/ camarote 2/meia). Mesa para 4 pessoas (2° lote/ único): Prata a R$ 2.000. Venda: Lojas Bagaggio, Lojas Country Ville e Lojas Kavera Story. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil, ou geriátrica. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari.. Informação: (27) 3272-1565.
- Tributo ao Pearl Jam (Fixer)
- Às 22h, no Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha.
- Cat Dealers, Jord e Evokings
- Às 15h, no Cafe De La Musique Guarapari. Ingressos: R$ 200,00 (Meia Entrada/Solidária) R$ 400, 00 (Inteira) Classificação etária: 16 anos. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari.
SÁBADO (04/01/2020)
- BALADA
- Fluente
- Às 16h. Festa: Baile das sereias. Tocando: Unidos da Piedade, axé, carnaval, pop br e funk. Com os Djs Danilo Vago, Layza Furlan, Bloco do eugê, jessicu e Wallace Breciani. Ingresso: entrada franca para os50 primeiros, R$ 15 (de 16 às 19h), R$ 20 (de 19h ás 20h), R$ 30 (a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informação: (27) 3311-5216.
- Fluente
- Às 21h. Festa YUKÊ?!. Tocando: Vittar, pop br, funk e drag music. Ingresso: R$ 30. Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informação: (27) 3311-5216.
- Stone
- Às 22h. Festa Summer Eletrohits. Tocando:Dance music, euro dance, techno e pop. Ingresso: R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista e após às 23h). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informação: (27) 3019-8178.
- Bolt
- Às 23h. Festa The Bolti. Tocando: Indiepop, synth, old hits, electro pop, pop br e electro. Ingresso: R$ 20 (das 23h às 4h), R$ 5 (a partir das 04h, apenas para quem estiver com pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Informação: (27) 3311-5216.
- FESTIVAL
- Festival de Verão de Guriri
- Arena Safadão com Wesley Safadão, Parangolé e Kevinho. A partir das 22h, no Arena ao Mar. Av. Oceano Atlântico, 12, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 50 (espaço arena/1º lote/meia); R$ 90 (frontstage/2º lote/meia); R$ 165 (open bar/3º lote) e R$ 275 (backstage/1º lote), à venda no site www.ticketpremium.com.br.
- MÚSICA AO VIVO
- Seresta com o grupo Sinfonia da Mata
- Às 21h, no Clube Alvares Cabral. Ingresso: R$ 20. Informação: (27) 9774-3554.
- Marco Cypreste e banda Strangers
- Às 22, no Liverpub. Ingresso: R$ 25 (normal), R$ 15 (lista amiga). Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória.
- Banda Flashback
- Às 22h, no Spirito Jazz. Via Cruzeiro Mall, R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Ingresso: R$ 25 (antecipado), R$ 30 (dia do evento). Informação: (27) 99626-9221.
- Sassarico SAmba Clube
- Às 18h. Revivendo Zoeiras de 2019. Na Casa de Bamba. Couvert: R$ 15. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informação: (27) 3026-7868.
- Pedro Costa
- Às 21h, no Abertura da Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.
- Kleber Santos
- Às 21h, no Abertura de Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória.
- DJ Vitor Kill e Josh Simon
- Ás 16h, no Barlavento Music Bar. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória.
- INFANTIL
- Baby Shark + Patrulha Canina
- A partir das 17h, no Arena ao Mar. Av. Oceano Atlântico, 12, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 25 (individual); R$ 40 (casadinha); R$ 50 (família), à venda no site www.ticketpremium.com.br.
- SHOW
- The best Summer Of Your Life - Nando Reis e Falcão
- Às 21h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 70 (2° lote /meia/ front stage), R$ 110 (2° lote /meia, camarote 2). Mesa para 4 pessoas (1° lote único): Bronze a R$ 500, Prata a R$ 600 e Ouro a R$ 700. Venda:Lojas Bagaggio, Lojas Country Ville, Lojas Kavera Story e site. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil, ou geriátrica. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari.. Informação: (27) 3272-1565.
- Wesley Safadão
- Às 15h, no Cafe de La Musique. Com JATLAG e Luísa e Maurício. Ingresso: R$ 140 (meia), R$ 280 (inteira). Todos tem direito a meia solidária se levarem 2 k de alimentos não perecíveis. Venda: https://www.eventbrite.com.br/. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari.
- BALADA
- Fluente
- Às 18h. Festa: Ressac do Réveillon. Show do Mestre Marron com DJ Fabricio Bravim. Ingresso: R$ 20 (até às 19h30), R$ 25 (até ás 20h30), R$ 30 (a partir das 20h30). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informação: (27) 3311-5216.
- Vitrine Music bar
- Às 18h. Com Grupo Freelance e convidados + DJ Marcio Santos. Ingresso: R$ 10 (nome na lista até às 20h), R$ 20 (sem nome na lista). R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.
- MÚSICA AO VIVO
- Banda Triade
- Às 21h, no Abertura de Jardim camburi. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória.
- Kleber Santos
- Às 21h, no Abertura de Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória.
- DJ Vitor Kill e Josh Simon
- Ás 19h, no Barlavento Music Bar. Couvert: R$ 15. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória.
- SHOW
- Rael
- Às 16h, no Thale Beach. Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Ingresso: R$ 60 (1° lote/ área vip/ meia) e R$ 120 (1° lote/ área vip/ meia). Venda no site www.eventbrite.com.br