Gusttavo Lima esquenta o verão de Guarapari com show no Multiplace Mais

Gusttavo Lima se apresenta em Guarapari dia 03 de janeiro Crédito: Fábio Nunes/Divulgação

"Nossa! Minha relação com Guarapari é maravilhosa! Como muita gente sabe, cheguei a morar alguns meses na região e, até hoje, tenho grandes amigos por lá. É um lugar pelo qual tenho um carinho enorme!". Assim, com uma declaração de amor ao Estado, e à "Cidade Saúde", que Gusttavo Lima conversou com o "Divirta-se" durante a coletiva de lançamento de seu novo trabalho, "O Embaixador in Cariri", disponível em DVD nas plataformas digitais pelo selo Sony Music.

Em 2020, o mineiro volta à cidade em que viveu por um tempo em início da carreira para apresentar o novo projeto. Gusttavo faz show dia 3 de janeiro, no Multiplace Mais (que está completando 20 anos). A expectativa é ver casa lotada. "O Espírito Santo vai receber um dos lançamentos oficiais do DVD. Além de novas faixas, devemos contemplar no repertório diversos hits que nos acompanham ao longo da carreira. A ideia é fazer um espetáculo bem especial, para que todos possam cantar muito com a gente!", vibra.

Apostando em uma sonoridade moderna (e embarcando de vez no ritmo musical dominicano bachata, atual queridinho dos sertanejos), o artista conta com duas participações especiais em "O Embaixador in Cariri": a de Raimundo Fagner, com quem canta o clássico Romance no Deserto - versão em português de "Romance in Durango" (de Bob Dylan e Jacques Levy) -, e a dos cubanos Alexander Delgado e Randy Malcom, da banda Gente de Zona, em Lo Que Tú y Yo Vivimos. Participações bem distintas que rendem ao DVD um grande diferencial em musicalidade.

"Não posso negar que, ao gravar com o Gente de Zona, cada vez mais abro as portas para o mercado internacional. Eles fazem muito sucesso em toda a América Latina (já trabalharam com Thalia, Jennifer Lopez e Pitbull, entre outros famosos) e precisam ser reconhecidos por aqui. Acredito que, pela barreira do idioma, os artistas latinos ainda não são muito populares no Brasil", acredita. Abaixo, veja o vídeo de Lo Que Tú y Yo Vivimos.

Vale lembrar que, antes do lançamento do projeto na íntegra, o cantor disponibilizou dois EPs nas redes sociais. No YouTube, os vídeos das faixas lançadas somam mais 195 milhões de visualizações. No topo das mais acessadas estão Perrengue (com 58 milhões de visualizações) e Quem Traiu Levou (49 milhões). No Spotify, as nove faixas já bateram os 30 milhões de acessos.

Sobre gravar o DVD em Crato, no interior do Ceará, para mais de 40 mil pessoas, Gusttavo Lima afirma que foi uma declaração de amor à cultura nordestina. "O público tem um carinho muito especial pelo trabalho do artista. Eles sempre me acolheram muito bem. Nessa nova coletânea, quis explorar a simplicidade e os costumes de um povo interiorano que se parece muito comigo", responde, emocionado, detalhando também a participação dos poemas de Bráulio Bessa durante a gravação. "Fez uma homenagem aos moradores da região (como bom nordestino que é) e também a minha mãe".

SEM TRETAS

Gusttavo Lima conversou com o Divirta-se sobre família, carreira e seu novo projeto, "Embaixador in Cariri" Crédito: Fábio Nunes/Divulgação

Durante a coletiva, Gusttavo adiantou que está preparando uma parceria com Wesley Safadão. Relembrando, o mineiro postou um desabafo nas redes sociais afirmando que estava sendo perseguido pela concorrência por conta do sucesso do projeto "Buteco". Os fãs de Safadão logo retrucaram, dizendo que as tretas foram direcionadas ao cearense.

Wesley é um cara que me ensinou muito. É superinteligente e antenado com o público. Temos planos de fazer um projeto junto. Ele fala muito bem dentro do estilo dele e eu muito bem no meu, complementou, fugindo de possíveis desentendimentos.

Pai e marido dedicado, Limma conta que pretende diminuir a correria do dia a dia no mundo do entretenimento. "A Andressa (Suita, com quem está há cerca de oito anos) sempre me deu muito apoio. Não gravo uma música sem o aval da minha mulher. Quando era solteiro, não tinha muita seriedade e nem responsabilidade. Hoje tudo mudou. Agora, tenho motivos para sair de casa, trabalhar, e também para voltar e ficar com a família. Por isso, quero diminuir o ritmo de apresentações. No máximo, uns 120 espetáculos por ano", conta, afirmando que sua agenda de shows deve se restringir aos fins de semana.

Apaixonado pelos filhos, os pequenos Gabriel (de 2 anos) e Samuel (de 1), o cantor brinca, dizendo torcer para que os meninos não entrem para a classe artística. "O Gabriel canta afinadinho, é uma graça (risos). Se puder dar um conselho a eles, não gostaria que embarcassem no mundo da música. Dá trabalho! Quero que façam faculdade, mas nós não temos esse poder de escolha. O que quiserem ser na vida, vou apoiar indiscutivelmente", conclui, com pinta de pai coruja.

GUSTTAVO LIMA NOS 20 ANOS DA MAIS