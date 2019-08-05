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SHOW

Thiaguinho leva despedida da Tardezinha a Guarapari

Última apresentação do projeto no Espírito Santo será em dezembro. Ainda não há informações sobre ingressos

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 16:45

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

05 ago 2019 às 16:45
21/07/2019 - Thiaguinho durante a despedida do Tardezinha Surreal, em Vitória Crédito: Leo Gurgel
Para quem achou que Thiaguinho não voltaria mais ao Espírito Santo com o projeto Tardezinha, pode voltar a se animar. Durante a despedida da Capital, na Área Verde do Álvares Cabral, no dia 21 de julho, o pagodeiro anunciou no palco a realização da última edição: 27 de dezembro.
> Empresário Marcus Buaiz ganha festa surpresa de Thiaguinho em Vitória
Como o projeto encerra oficialmente neste ano - anúncio feito pelo cantor no 'Domingão do Faustão' -, o Espírito Santo pode ser o último Estado a receber o projeto. A cidade escolhida para tal apresentação: Guarapari.
De acordo com a produção, ainda não há informações de local nem de início das vendas de ingressos. Mas o capixaba pode esperar o que é garantido nas apresentações: hits de diversos intérpretes, muitas horas seguidas de show e participações especiais.
> Talentos da cena sertaneja capixaba que estão prontos para brilhar
Por sinal, na edição derradeira na Capital capixaba, os nomes selecionados foram Chrigor e Rodriguinho. Fica agora as apostas para saber quem vai dar as caras em Guarapari no fim do ano.
 

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