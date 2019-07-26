Gusttavo Lima e Vanessa da Mata entre os destaques do fim de semana

Publicado em 26 de julho de 2019 às 17:31
- Atualizado há 6 anos
A sexta-feira (26) chegou repleta de eventos para o capixaba curtir. De festa junina a grandes shows, tem muitos shows gratuitos para curtir. O maior destaque é para as apresentações de Nando Reis e Vanessa da Mata, em Guarapari.
Na leva de eventos pagos, Serra receberá o "Buteco do Gusttavo Lima". Dá uma olhada nas principais opções abaixo e divirta-se.
SEXTA-FEIRA (26)
GAVI
Lançamento do EP "Rebarba", abertura com Georgia. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (antecipado); R$ 20 (portaria).
3ª Esquina da Cultura de Guarapari
Shows com Nando Reis, Roberta Campos, Banda Talentos, Vanessa Loyola e Rayssa Castro. Às 19h. Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.
46° Festa Da Banana e do Leite Alfredo Chaves
Shows com Swing Serrano, os Avulsos, Xande de Pilares, Banda Tallentos. Às 18h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita. Informações: (27) 3269-2735.
Pocar – Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastornomia
“Literatura a Quilo”, com Saulo Ribeiro; Show “Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro”, com Mestre Mirtinho. Às 9h. Feira da Praça São Pedro. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Performance “A História Não Contada do Boi Estrela”, Henrique Selva Manara; Espetáculo Teatral “As Fábulas”, do Teatro Kaô; Show com Silvia Gomes e Banda, e “Fogumano”, participação Jeferson Leite. Às 17h30. Beira do Cais. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Entrada gratuita.
Correria Music Bar
Forro do Correria - After Itaúnas, com Benicio Guimarães (AL). Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h30); R$ 15 (após 23h30). Informações: (27) 98116-3325.
A Mentira
Peça de Miguel Falabella, com Miguel Falabella, Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor A/ inteira). Informações: (27) 3376-0933.
VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim
“Lechuga Circus”, da Cia Tramp de Palhaços (SP). Às 15h. EMEB "São Vicente". Av. João Calabrez, São Vicente, Cachoeiro. “A Culpa”, de Luiz Carlos Cardoso. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5237.
II Encontro de Palhaças na Ilha do Mel
Com a peça “Cabaré das Divas”. Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
SÁBADO (27)
Buteco Do Gusttavo Lima
Com shows de Gusttavo Lima, Dilsinho e Bruno & Marrone. Às 18h. Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196 - Jardim Carapina, Serra. Entrada: de R$ 120 (frontstage/ meia/ 4º lote) a R$ 500 (Espaço Buteco/ inteira/ 6º lote).
Jota 3
Tributo a Bob Marley, abertura com Sammuca 05. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.
3ª Esquina da Cultura de Guarapari
Shows com Toni Garrido, Vanessa da Mata, Instrumental Maestro Mauro, Banda Vox e Dixieland Jazz Band. Às 19h. Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.
39ª Festa do Colono
Shows com Xirú do Sul, Rony e Ricy, Michel Teló e Isaac Moreira. Às 18h. Pátio de Festas. Rua Hermann Roelke, 235, Centro, Santa Maria de Jetibá. Entrada gratuita.
46° Festa Da Banana e do Leite Alfredo Chaves
Shows com Banda Colina, Tchê Tchê Tchê, Conrado e Aleksandro, Cristian Sullivan e Alecs Rodriguez e Banda. Às 18h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita. Informações: (27) 3269-2735.
Pocar – Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastornomia
Mostra Pocar de Cinema; Cortejo “Barroco Jazz Band”. Às 19h30. Praça da Matriz. Rua Benonimo Falcão, 56, Conceição da Barra. Espetáculo “A Mala”, de Circo Gamarra (Argentina); Show com Melanina MC’s e Mestrinho e Banda. Às 20h30. Beira do Cais. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Entrada gratuita.
Casa da Gruta
Mangle. Às 17h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99766-0667.
Toro
Bridge, com Gustavo Koch, Jess, Pontes, Ricks, Brunelli e Zord. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 22 (antecipado).
Stone Pub
80's Feelings. Às 22h. Entrada: gratuito (100 primeiros nascidos até 1989); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Jungle Sunset. Às 16h. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Verdade vs Consequência. Às 21h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
Baile do Fibonacci. Às 23h. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Com Dona Fran. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Forró de Vila Velha
Ressaca das férias, com Forrofiá. Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 22h30); R$ 15 (após 22h30). Informações: (27) 98886-9755.
Arraiá do Boulevard
Às 20h. Com Bangalô. Às 22h. Com Casaca. Domingo. 20h. Luiz Massa Voz e Violão. Shopping Boulevard. Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3325-2243.
