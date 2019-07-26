AGENDA

Gusttavo Lima e Vanessa da Mata entre os destaques do fim de semana

Confira os principais eventos da sexta e sábado no Espírito Santo

Publicado em 26 de julho de 2019 às 17:31 - Atualizado há 6 anos

A sexta-feira (26) chegou repleta de eventos para o capixaba curtir. De festa junina a grandes shows, tem muitos shows gratuitos para curtir. O maior destaque é para as apresentações de Nando Reis e Vanessa da Mata, em Guarapari.

Na leva de eventos pagos, Serra receberá o "Buteco do Gusttavo Lima". Dá uma olhada nas principais opções abaixo e divirta-se.

SEXTA-FEIRA (26)

Gavi Crédito: Nicolas Soares

GAVI

Lançamento do EP "Rebarba", abertura com Georgia. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (antecipado); R$ 20 (portaria).

Nando Reis Crédito: Carol Siqueira

3ª Esquina da Cultura de Guarapari

Shows com Nando Reis, Roberta Campos, Banda Talentos, Vanessa Loyola e Rayssa Castro. Às 19h. Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.

46° Festa Da Banana e do Leite Alfredo Chaves

Shows com Swing Serrano, os Avulsos, Xande de Pilares, Banda Tallentos. Às 18h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita. Informações: (27) 3269-2735.

Pocar – Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastornomia

“Literatura a Quilo”, com Saulo Ribeiro; Show “Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro”, com Mestre Mirtinho. Às 9h. Feira da Praça São Pedro. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Performance “A História Não Contada do Boi Estrela”, Henrique Selva Manara; Espetáculo Teatral “As Fábulas”, do Teatro Kaô; Show com Silvia Gomes e Banda, e “Fogumano”, participação Jeferson Leite. Às 17h30. Beira do Cais. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Entrada gratuita.

Correria Music Bar

Forro do Correria - After Itaúnas, com Benicio Guimarães (AL). Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h30); R$ 15 (após 23h30). Informações: (27) 98116-3325.

A Mentira Crédito: Gustavo Arrais

A Mentira

Peça de Miguel Falabella, com Miguel Falabella, Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor A/ inteira). Informações: (27) 3376-0933.

VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim

“Lechuga Circus”, da Cia Tramp de Palhaços (SP). Às 15h. EMEB "São Vicente". Av. João Calabrez, São Vicente, Cachoeiro. “A Culpa”, de Luiz Carlos Cardoso. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5237.

II Encontro de Palhaças na Ilha do Mel

Com a peça “Cabaré das Divas”. Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

SÁBADO (27)

O cantor Gusttavo Lima apresenta seu "Buteco" no Pavilhão de Carapina Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima

Buteco Do Gusttavo Lima

Com shows de Gusttavo Lima, Dilsinho e Bruno & Marrone. Às 18h. Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196 - Jardim Carapina, Serra. Entrada: de R$ 120 (frontstage/ meia/ 4º lote) a R$ 500 (Espaço Buteco/ inteira/ 6º lote).

Jota 3

Tributo a Bob Marley, abertura com Sammuca 05. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.

Vanessa da Mata Crédito: Rodolfo Magalhães

3ª Esquina da Cultura de Guarapari

Shows com Toni Garrido, Vanessa da Mata, Instrumental Maestro Mauro, Banda Vox e Dixieland Jazz Band. Às 19h. Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.

39ª Festa do Colono

Shows com Xirú do Sul, Rony e Ricy, Michel Teló e Isaac Moreira. Às 18h. Pátio de Festas. Rua Hermann Roelke, 235, Centro, Santa Maria de Jetibá. Entrada gratuita.

46° Festa Da Banana e do Leite Alfredo Chaves

Shows com Banda Colina, Tchê Tchê Tchê, Conrado e Aleksandro, Cristian Sullivan e Alecs Rodriguez e Banda. Às 18h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita. Informações: (27) 3269-2735.

Pocar – Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastornomia

Mostra Pocar de Cinema; Cortejo “Barroco Jazz Band”. Às 19h30. Praça da Matriz. Rua Benonimo Falcão, 56, Conceição da Barra. Espetáculo “A Mala”, de Circo Gamarra (Argentina); Show com Melanina MC’s e Mestrinho e Banda. Às 20h30. Beira do Cais. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Entrada gratuita.

Casa da Gruta

Mangle. Às 17h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99766-0667.

Toro

Bridge, com Gustavo Koch, Jess, Pontes, Ricks, Brunelli e Zord. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 22 (antecipado).

Stone Pub

80's Feelings. Às 22h. Entrada: gratuito (100 primeiros nascidos até 1989); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Fluente

Jungle Sunset. Às 16h. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Verdade vs Consequência. Às 21h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.

Bolt

Baile do Fibonacci. Às 23h. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Com Dona Fran. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Forró de Vila Velha

Ressaca das férias, com Forrofiá. Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 22h30); R$ 15 (após 22h30). Informações: (27) 98886-9755.

Arraiá do Boulevard

Às 20h. Com Bangalô. Às 22h. Com Casaca. Domingo. 20h. Luiz Massa Voz e Violão. Shopping Boulevard. Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3325-2243.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta