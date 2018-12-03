Gustavo Mioto aposta em fim de tarde romântico para show em Vitória

O cantor sertanejo Gustavo Mioto Crédito: Reprodução/Instagram @gustavomioto

Conheci o amor, só de te olhar/ Tava quase congelando, você veio pra esquentar/ Conheci o amor, e ele me fez ver/ Que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você. Os versos de amor são de Contramão, um dos sucessos de Gustavo Mioto, e mostram como o romantismo é um tema recorrente nas canções do músico de 21 anos.

Filho de Marcos Mioto, um dos maiores contratantes do sertanejo brasileiro, o cantor faz show em Vitória no próximo dia 16, domingo, no Ilha Shows. Para a apresentação, ele promete um fim de tarde em clima romântico, assim como é a maior parte de seu repertório.

Em entrevista ao Gazeta Online, Gustavo Mioto fala sobre o show, a carreira e detalha futuros projetos. Confira o bate-papo:

Como será o show?

A gente vai fazer o show com o DVD. Mas a galera me mataria se eu não levasse alguns sucessos (risos). Vitória sempre é muito bom, o capixaba é sempre muito carinhoso comigo... Estou ansioso para voltar com esse DVD e mostrar as novidades para o público. Dos sucessos, acho que "Anti-amor" é o que mais contagia, o pessoal gosta muito, porque é música de sucesso. A galera só vai ter que dançar no dia (risos).

E já esteve no Espírito Santo? Quais as expectativas para essa nova apresentação na Capital?

Vamos fazer o show baseado no DVD (Ao Vivo Em São Paulo). Mas a galera me mataria se eu não levasse alguns sucessos (risos). Vitória sempre é muito bom, o capixaba é sempre muito carinhoso comigo... Estou ansioso para voltar com esse DVD e mostrar as novidades para o público. Dos sucessos, acho que Anti-amor é o que mais contagia, o pessoal gosta muito, porque é música de sucesso. A galera só vai ter que dançar no dia (risos).

E o cenário do show? Tem algo de especial?

É o mesmo cenário do DVD, então quem viu o DVD já tem uma noção do que vai ver no show de Vitória. Acho que ele brinca com algumas músicas e promove uma integração da melodia com o visual... Compõe a estética, apresenta uns recortes diferentes. É bem legal.

Falando da carreira: você começou bem cedo. Foi por influência?

Minha família sempre foi toda da música, então eu comecei a entrar no meio deles, cantar uma, cantar outra... Pegar gosto por tentar compor, brincar com as melodias... O primeiro contato acho que foi pequeno, lá com uns seis anos de idade. Mas, na verdade, acho que começou desde o dia em que nasci. A família sempre foi envolvida.

Você é filho de Marcos Mioto, famoso nome no meio sertanejo. Como é essa relação?

A gente acaba tendo um carinho especial um com o outro. Mas ele foi até contra o início da carreira, então acho que não tem muito a ver, diretamente. Mas depois dos primeiros sucessos ele já foi repensando e hoje a relação não poderia ser melhor.

Qual é a grande vantagem de ter começado a trabalhar com arte muito cedo?

Acho que é a mesma coisa que é a maior desvantagem: ganhar e perder tempo. Ganhei tempo. Tenho 21 anos, então está cedo, as coisas ainda estão acontecendo. Pode ser que eu chegue aos 30 e ainda vou estar muito novo, mas ao mesmo tempo perdi uma fase importante, que é a adolescência, essa coisa de jogar bola na rua, faculdade... Eu não tive. Mas é uma fase importante que eu tive que abrir mão por conta de outras coisas. Mas não me arrependo.

Como artista, sente que evoluiu ao longo desses anos no mercado musical?

A cada dia a gente amadurece mais, vai se profissionalizando... A tendência é que a gente vá melhorando, também, então realmente eu enxergo muito diferente as coisas de como eu enxergava há alguns anos. Mas faz parte do processo de amadurecimento e hoje é diferente de como será no futuro. É assim.

Já tem trabalhos à vista?

Já. Acabamos de lançar uma música nova, Solteiro Não Trai, e em janeiro estamos com a produção de um projeto novo. DVD novo em setembro do ano que vem, também.

Recentemente fez uma música em parceria com o Lucas Lucco, já cantou com outros nomes importantes, também. As parcerias continuam?

Essas parcerias continuam e foram todas muito boas. A do Lucas (Briguei Com Um Palhaço) acabou de lançar, né... Ainda esse ano tem Maiara e Maraísa que eu participei, mas o fato é que é sempre muito positivo. Artistas co mmais tempo de estrada... Todo mundo sempre sai ganhando. É porque eu tenho o que falar e eles têm o que falar. É muito bom.

E essas parcerias se transformam em amizade?

Nenhum desses artistas de que eu falo é o meu melhor amigo. Tenho vários grandes amigos que não são necessariamente artistas.

Você se diz fã de Michael Bublé. Mas ele não canta o seu tipo de música. O admira por algum motivo especial?

Acho que temos que estar abertos a escutar de tudo um pouco. Não pode ficar só no sertanejo. Admiro muitos cantores de fora, sertanejos ou não. Porque você tem uma personalidade própria, mas consegue admirar outros artistas.

E quais são esses outros artistas que admira?

Luan Santana, por exemplo, sempre foi uma inspiração. Mas tem também o Cristiano Araújo e Edson & Hudson.

SERVIÇO

Gustavo Mioto - Verão de Booa Wood's Sunset

Local: Ilha Acústico, Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.

Data: 16 de dezembro (domingo), a partir das 16h.