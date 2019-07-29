stand up

Gustavo Mendes traz para Vitória o show "Di Uma Vez Por Todas"

No novo show, o ator e humorista diverte o público com clássica sua imitação de Dilma e algumas novidades

Publicado em 29 de julho de 2019

Gustavo Mendes vestido e maquiado como a ex-presidente Dilma Rousseff Crédito: Assessoria de imprensa/Divulgação

Desde pequeno o ator e humorista Gustavo Mendes faz imitações. Um dia ele decidiu se fantasiar de Dilma Roussef para uma festa e viu sua vida mudar. Vestido como a ex-presidente ele ganhou fama nacional e em 2012 foi parar no “Casseta & Planeta – Vai Fundo”, na TV Globo. Maria Bethânia, Alcione, além de Dilma são algumas das personalidades encarnadas por ele no seu espetáculo "Di Uma Vez Por Todas", que chega a Vitória no dia 2 de agosto.

No palco, Gustavo canta, conta piadas sobre o cotidiano situações inusitadas e faz seu público refletir quanto toca em temas como problemas sociais, homofobia e, claro, política. “O humor tem que ficar ao lado do interesse do povo”, diz ele.

Gustavo atualmente roda o Brasil com seu show, integra o elenco de dois programas no canal Multishow, "Treme-Treme" e "Xilindró", e ainda comandará um reality na Rede TV ainda este ano. Sem contar o YouTube, plataforma que impulsionou sua carreira – são mais de 740 mil inscritos e alguns vídeos já bateram a casa de 2 milhões, principalmente os estrelados por “Dilma”.

Em entrevista ao C2 ele fala sobre o início da carreira, seu encontro com a verdadeira Dilma e sua nova imitação, a ministra Damares Alves, a “Danada Alves”.

Quando começou a fazer humor e imitações?

Acho que nasci fazendo imitações, quando criança já brincava muito com isso, e nem pensava que isso seria um dia a minha profissão. Já imitava pessoas da minha família como meus pais e minha avó. E um dia, resolvi ir a uma festa fantasiado de Dilma e deu no que deu, risos.

E como foi essa construção da Dilma?

Eu sempre admirei a fibra que a presidente tem, e fiquei reparando os trejeitos que ela fazia, e foi assim o processo de construção.

Você chegou a encontrá-la pessoalmente?

Sim. Nossa foi algo que em que eu me senti realizado, poder encontrar a Presidente em um evento, foi sensacional. Até hoje eu penso naquele dia, onde todos nós estávamos felizes.

Atualmente está mais difícil fazer humor usando a política como tema?

Eu falo que o humor tem que ficar ao lado do interesse do povo, o humor tem que ser mais uma forma de conseguirmos o que almejamos juntamente com os nossos governantes, só que falamos para milhares de pessoas ao mesmo tempo, e isso as vezes é mal interpretado. Taóquei?

O que você traz de diferente nesse novo show? Tem uma nova versão da Dilma agora?

Agora a Presidenta esta mais magra, mais esbelta, fez bariátrica e estamos com uma performance incrível. Você sabia que a Dilma é uma entidade né? E ela baixa em mim fora do horário comercial. Vou contar isso no meu show, como é esse processo de incorporação com faixa presidencial.

Agora você imita a Damares, como o público recebeu essa imitação?

Ah, o público vai à loucura, porque a Danada Alves é uma personagem que eu demorei muito para criar, o jeito e a forma como ela fala, com quem ela fala, é sensacional.

E qual a diferença de fazer humor na TV e nos palcos?

A diferença que no palco nós sentimos o calor do público e podemos falar realmente para quem é fã e entende nossas piadas, já na TV temos que seguir todo um roteiro que as vezes nos limita.

SERVIÇO

Di Uma Vez Por Todas

Com Gustavo Mendes

Quando: sexta-feira (2), às 21h.

Onde: Teatro Universitário da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Quanto: R$ 50 (meia-entrada Plateia A); R$ 40 (meia-entrada Plateia B); R$ 30 (meia-entrada Mezanino).

Informações: 3335-2375

