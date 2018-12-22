Guia dos shows do verão 2019 no litoral capixaba

Está aberta a temporada de shows do verão no litoral do Espírito Santo. De Itaúnas a Guarapari, turistas e capixabas vão poder curtir de tudo um pouco, do funk ao sertanejo. Artistas como Anitta, Alok, Lulu Santos, Ivete Sangalo, Leo Santana e Jorge & Mateus passam pelos palcos do estado a partir desta semana.
As gêmeas do sertanejo Maiara & Maraisa são uma das primeiras atrações deste verão e sobem ao palco no dia 28 de dezembro, em Guarapari. Elas dividem a noite com Zé Neto & Cristiano, com quem gravaram recentemente o hit Traí Sim. Para alegria do público, Maraisa adianta em entrevista por telefone ao C2 que as duplas podem cantar juntas no dia 28. Confira o bate-papo e a programação musical completa deste verão.
Reflexo é um trabalho em que vocês estão mais maduras?
Sim, acho que quando quando você fica na estrada acaba aprendendo algo novo todo dia. E amadurecemos com isso. A estrada é uma escola e isso acaba refletindo no nosso trabalho e na vida pessoal.
E como vai ser o show em Guarapari. Vão cantarem com Zé Neto & Cristiano?
Estamos muito felizes porque vamos cantar algumas músicas deste trabalho novo pro publico daí. E provavelmente vai acontecer esse encontro com eles. Tudo pode acontecer no nosso show!
No novo álbum vocês cantam muitas músicas que falam sobre traição.Por que acha que essas músicas fazem sucesso?
A gente está cantando nada mais do que a realidade. A mulher moderna que que falar o que pensa. Tem coisas que já passamos, coisa que sentimos... São temas polêmicos mas que acontecem.
Em um momento em que as mulheres falam muito sobre sororidade, a canção Jogo é Jogo não estimula uma disputa entre elas com a letra Eu, você é a inocente aí [...] A mão que ela segura ontem puxava o meu cabelo?
Na verdade a gente leva alegria pro povo, e essa é uma sacadinha. Tem uma disputa quando estamos na pista. Não só de pessoas casadas, mas entre uma mulher que se acha melhor que a outra ou que acha que o cara merece mais. Isso é real, é natural. Gravamos A Culpa é Dele com Marília Mendonça que fala da amizade entre as mulheres, aí já muda a história. Cada caso é um caso.
E o que estão preparando pra 2019?
Queremos muito divulgar esse novo álbum e o foco será todo nele.
CALENDÁRIO DE SHOWS
27 de dezembro
Baile da gaiola
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 64 (meia-entrada)
28 de dezembro
Zé Neto & Cristiano e Maiara & Maraísa
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 120 (meia-entrada)
Tribo de Jah, Alcalyno e outros
Buraco do Tatu, Itaúnas
R$ 50 (meia)
Dorgival Dantas e outros
Bar Forró, Itaúnas
R$ 50 (antecipado)
29 de dezembro
Jota Quest
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 54 (meia-entrada)
Pré-Réveillon com Jorge e Mateus, Kevinho, Xand Avião e Selva
Arena Premium, Guarapari
A partir de R$ 50 (meia-entrada)
Onze20 e Falamansa
Vibe Itaúnas
A partir de R$ 50 (meia-entrada)
Guarapa Session - 3030 e Ponto de Equilíbrio
Com Ponto De Equilíbrio; 3030 e Macucos
Iate Clube Siribeira, Guarapari
A partir de R$ 40 (meia)
30 de dezembro
Ludmilla + Alok
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 120 (meia-entrada)
Ponto de Equilibrio, Mafuá e outros
Buraco do Tatu, Itaúnas
R$ 50 (meia)
Mato Seco, Maneva e 3030
Vibe Itaúnas
A partir de R$ 50 (meia-entrada)
Baile do Nego Veio com Alexandre Pires
Iate Clube Siribeira, Guarapari
A partir de R$ 50 (meia)
31 de dezembro
Réveillon com Molejo e Projeto 21
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 74 (meia-entrada)
Thiago Martins e outros
Península Meaípe
R$ 600 (all inclusive)
Réveillon com Projeto 21 (Marcello Mello Jr. e Bernardo Mesquita)
Embrazado, Vitória
A partir de R$ 150,00 (open bar e open food - lote promocional)
Planta & Raiz e outros
Vibe Itaúnas
A partir de R$ 60 (meia-entrada)
Mariana Aydar, Énock Virgulino, Dió de Araújo
Bar Forró, Itaúnas
A partir de R$ 50
1º de janeiro
Atitude 67
Península de Meaípe, Guarapari
A partir de R$ 60 (meia-entrada)
3 de janeiro
Leo Santana
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 54 (meia-entrada)
4 de janeiro
Marília Mendonça
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 70 (meia-entrada)
5 de janeiro
Lulu Santos
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 54 (meia-entrada)
Arena Safadão com Wesley Safadão, Bell Marques, Ferrugem e Gabriel Diniz
Arena Premium, Guarapari
A partir de R$ 60 (meia-entrada)
6 de janeiro
Jammil e Uma Noites e Ov3rcast
Thale Beach , Guarapari
A partir de R$ 40 (meia-entrada)
10 de janeiro
Wood's Summer - Mano Walter e Alemão do Forró
Com Mano Walter; Alemão do Forró e Bando Wood's
A partir de R$ 40 (meia)
11 de janeiro
Gusttavo Lima
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 110 (meia-entrada)
12 de janeiro
Diogo Nogueira, Fundo de Quintal e Jorge Aragão
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 54 (meia-entrada)
Baile do Dennis
Arena Premium, Guarapari
A partir de R$ 60 (meia-entrada)
13 de janeiro
Tardezinha com Thiaguinho
Iate Clube Siribeira, Guarapari
A partir de R$ 350 (meia-entrada)
Matheus & Kauan
Península de Meaípe
a partir de R$ 75 (meia-entrada)
18 de janeiro
Henrique & Juliano
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 90 (meia-entrada)
19 de janeiro
Durval
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 54 (meia-entrada)
20 de janeiro
Guarafest com Ivete Sangalo, Dilsinho, Tomate e convidados
Arena Premium, Guarapari
A partir de R$ 65 (meia-entrada)
25 de janeiro
Anitta e Harmonia
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 70 (meia-entrada)
26 de janeiro
Raça Negra
Multiplace Mais, Guarapari
A partir de R$ 54 (meia-entrada)