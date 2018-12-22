Guia dos shows do verão 2019 no litoral capixaba

Está aberta a temporada de shows do verão no litoral do Espírito Santo. De Itaúnas a Guarapari, turistas e capixabas vão poder curtir de tudo um pouco, do funk ao sertanejo. Artistas como Anitta, Alok, Lulu Santos, Ivete Sangalo, Leo Santana e Jorge & Mateus passam pelos palcos do estado a partir desta semana.

As gêmeas do sertanejo Maiara & Maraisa são uma das primeiras atrações deste verão e sobem ao palco no dia 28 de dezembro, em Guarapari. Elas dividem a noite com Zé Neto & Cristiano, com quem gravaram recentemente o hit Traí Sim. Para alegria do público, Maraisa adianta em entrevista por telefone ao C2 que as duplas podem cantar juntas no dia 28. Confira o bate-papo e a programação musical completa deste verão.

Reflexo é um trabalho em que vocês estão mais maduras?

Sim, acho que quando quando você fica na estrada acaba aprendendo algo novo todo dia. E amadurecemos com isso. A estrada é uma escola e isso acaba refletindo no nosso trabalho e na vida pessoal.

E como vai ser o show em Guarapari. Vão cantarem com Zé Neto & Cristiano?

Estamos muito felizes porque vamos cantar algumas músicas deste trabalho novo pro publico daí. E provavelmente vai acontecer esse encontro com eles. Tudo pode acontecer no nosso show!

No novo álbum vocês cantam muitas músicas que falam sobre traição.Por que acha que essas músicas fazem sucesso?

A gente está cantando nada mais do que a realidade. A mulher moderna que que falar o que pensa. Tem coisas que já passamos, coisa que sentimos... São temas polêmicos mas que acontecem.

Em um momento em que as mulheres falam muito sobre sororidade, a canção Jogo é Jogo não estimula uma disputa entre elas com a letra Eu, você é a inocente aí [...] A mão que ela segura ontem puxava o meu cabelo?

Na verdade a gente leva alegria pro povo, e essa é uma sacadinha. Tem uma disputa quando estamos na pista. Não só de pessoas casadas, mas entre uma mulher que se acha melhor que a outra ou que acha que o cara merece mais. Isso é real, é natural. Gravamos A Culpa é Dele com Marília Mendonça que fala da amizade entre as mulheres, aí já muda a história. Cada caso é um caso.

E o que estão preparando pra 2019?

Queremos muito divulgar esse novo álbum e o foco será todo nele.

CALENDÁRIO DE SHOWS

27 de dezembro

Baile da gaiola

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 64 (meia-entrada)

28 de dezembro

Zé Neto & Cristiano e Maiara & Maraísa

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 120 (meia-entrada)

Tribo de Jah, Alcalyno e outros

Buraco do Tatu, Itaúnas

R$ 50 (meia)

Dorgival Dantas e outros

Bar Forró, Itaúnas

R$ 50 (antecipado)

29 de dezembro

Jota Quest

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 54 (meia-entrada)

Pré-Réveillon com Jorge e Mateus, Kevinho, Xand Avião e Selva

Arena Premium, Guarapari

A partir de R$ 50 (meia-entrada)

Onze20 e Falamansa

Vibe Itaúnas

A partir de R$ 50 (meia-entrada)

Guarapa Session - 3030 e Ponto de Equilíbrio

Com Ponto De Equilíbrio; 3030 e Macucos

Iate Clube Siribeira, Guarapari

A partir de R$ 40 (meia)

30 de dezembro

Ludmilla + Alok

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 120 (meia-entrada)

Ponto de Equilibrio, Mafuá e outros

Buraco do Tatu, Itaúnas

R$ 50 (meia)

Mato Seco, Maneva e 3030

Vibe Itaúnas

A partir de R$ 50 (meia-entrada)

Baile do Nego Veio com Alexandre Pires

Iate Clube Siribeira, Guarapari

A partir de R$ 50 (meia)

31 de dezembro

Réveillon com Molejo e Projeto 21

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 74 (meia-entrada)

Thiago Martins e outros

Península Meaípe

R$ 600 (all inclusive)

Réveillon com Projeto 21 (Marcello Mello Jr. e Bernardo Mesquita)

Embrazado, Vitória

A partir de R$ 150,00 (open bar e open food - lote promocional)

Planta & Raiz e outros

Vibe Itaúnas

A partir de R$ 60 (meia-entrada)

Mariana Aydar, Énock Virgulino, Dió de Araújo

Bar Forró, Itaúnas

A partir de R$ 50

1º de janeiro

Atitude 67

Península de Meaípe, Guarapari

A partir de R$ 60 (meia-entrada)

3 de janeiro

Leo Santana

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 54 (meia-entrada)

4 de janeiro

Marília Mendonça

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 70 (meia-entrada)

5 de janeiro

Lulu Santos

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 54 (meia-entrada)

Arena Safadão com Wesley Safadão, Bell Marques, Ferrugem e Gabriel Diniz

Arena Premium, Guarapari

A partir de R$ 60 (meia-entrada)

6 de janeiro

Jammil e Uma Noites e Ov3rcast

Thale Beach , Guarapari

A partir de R$ 40 (meia-entrada)

10 de janeiro

Wood's Summer - Mano Walter e Alemão do Forró

Com Mano Walter; Alemão do Forró e Bando Wood's

A partir de R$ 40 (meia)

11 de janeiro

Gusttavo Lima

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 110 (meia-entrada)

12 de janeiro

Diogo Nogueira, Fundo de Quintal e Jorge Aragão

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 54 (meia-entrada)

O DJ Dennis volta ao Espírito Santo e promete quebrar recorde de público Crédito: Joao Vitor

Baile do Dennis

Arena Premium, Guarapari

A partir de R$ 60 (meia-entrada)

13 de janeiro

Tardezinha com Thiaguinho

Iate Clube Siribeira, Guarapari

A partir de R$ 350 (meia-entrada)

Matheus & Kauan

Península de Meaípe

a partir de R$ 75 (meia-entrada)

18 de janeiro

Henrique & Juliano

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 90 (meia-entrada)

19 de janeiro

Durval

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 54 (meia-entrada)

20 de janeiro

Guarafest com Ivete Sangalo, Dilsinho, Tomate e convidados

Arena Premium, Guarapari

A partir de R$ 65 (meia-entrada)

25 de janeiro

Anitta e Harmonia

Multiplace Mais, Guarapari

A partir de R$ 70 (meia-entrada)

26 de janeiro

Raça Negra

Multiplace Mais, Guarapari