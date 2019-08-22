Guarapari ganhará novo complexo para shows até o verão

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 07:25
O balneário mais famoso do Espírito Santo promete se consolidar de forma ainda mais robusta como point badalado da temporada de veraneio capixaba no verão 2020. É que em meados de outubro deste ano Guarapari vai abrigar a segunda unidade do day club P12 no Brasil. Trata-se de um complexo de shows de luxo, que atualmente só tem operação no País funcionando em Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa Catarina.
Depois de pronta, além de palco fixo, a casa contará com os mesmos itens que a matriz sulista possui: piscina, bangalôs, lounges, camarotes com jacuzzis, deck com visão para o mar, restaurante, bares e outros ambientes volantes para shows. Nos bastidores, o papo é de que os grandes eventos do próximo verão já devem acontecer no novo local.
De acordo com Victor Leão, sócio-proprietário do P12 Guarapari, a ideia é concentrar os grandes shows na nova casa. Ele, que já é dono da Arena Premium, confidencia que, da forma como correram as negociações, tudo leva a crer que o Espírito Santo será - ao menos por um bom tempo - o único estado além de Santa Catarina a ter uma unidade do empreendimento. Agora, os trabalhos serão focados em obras e finalização de documentação.
"Para dar tempo de sediar já os shows deste verão, pode ser que no início nós façamos a montagem de uma área de eventos transitória. As obras ainda vão começar, mas os trabalhos local não vão ser demorados. Muitas das estruturas são pré-moldadas, decks de madeira, e não levam tanto tempo para serem instaladas. Nossa ideia é que daqui até 70 dias à frente a gente já esteja com tudo certo", fala.
O empreendimento já possui local definido, mas o sócio prefere não divulgá-lo antes de ter toda a papelada da prefeitura regularizada.
