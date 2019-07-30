CINEMA

Guaçuí terá exibição de filmes de graça na Praça da Matriz

A carreta que abriga a sala de cinema ficará no local de quarta (31) a sexta-feira (2), com cinco sessões diárias

Publicado em 30 de julho de 2019 às 20:21 - Atualizado há 6 anos

Pantera Negra é um dos filmes que serão exibidos em Guaçuí Crédito: Marvel Studios/Divulgação

O projeto "Cinema é pra você, sim!" continua sua saga levando a sétima arte para o interior do Espírito Santo. Desta vez, a parada será na Praça da Igreja Matriz de Guaçuí. A carreta que abriga a sala de cinema ficará no local de quarta (31) a sexta-feira (2), com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h.

Serão exibidos títulos nacionais e internacionais de grande sucesso, como Pantera Negra, Homem-Formiga e a Vespa, Jurassic World - Reino Ameaçado, Procurando Dory, Moana, entre outros, com direito a pipoca e refrigerante de graça. Os ingressos também são gratuitos, individuais e distribuídos por ordem de chegada uma hora antes do início das sessões.

A sala fica na carroceria de um caminhão, que conta com ar condicionado, 78 lugares, condições de projeção convencional e 3D, gerador próprio e elevador de acesso para pessoas com necessidades especiais.

Caminhão do projeto "Cinema é pra você, sim!", inciativa da Caixa Seguradora, roda municípios do ES, RJ e SP Crédito: Divulgação/Marketing Cultural

Segundo a organização, os filmes incluídos na programação foram escolhidos para agradar a toda a família. Pela manhã e à tarde, os filmes destinam-se principalmente para crianças e melhor idade. As sessões noturnas, por sua vez, foram pensadas para agradar principalmente ao público jovem e a todas as pessoas que procuram uma distração para relaxar após o dia de trabalho.

Cinema é para você, sim

Quando: de quarta (31) a sexta (2)

Onde: Praça da Igreja Matriz, em Guaçuí

Entrada franca, com direto a pipoca e refrigerante

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (31)

8h - Moana

10h - Viva - A Vida é uma Festa

14h - Vai que Cola

16h - Oito Mulheres e um Segredo

19h - Pantera Negra (3D)

Quinta-feira (1)

8h - Procurando Dory

10h - Moana

14h - Carrossel 2 - O sumiço de Maria Joaquina

16h - Jurassic World - Reino Ameaçado

19h - Pantera Negra (3D)

Sexta-feira (2)

8h - Viva - A Vida é uma Festa

10h - Procurando Dory

14h - Vai que Cola

16h - Homem Formiga e a Vespa

19h - Patera Negra (3D)

