Guaçuí terá exibição de filmes de graça na Praça da Matriz

O projeto "Cinema é pra você, sim!" continua sua saga levando a sétima arte para o interior do Espírito Santo. Desta vez, a parada será na Praça da Igreja Matriz de Guaçuí. A carreta que abriga a sala de cinema ficará no local de quarta (31) a sexta-feira (2), com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h.
Serão exibidos títulos nacionais e internacionais de grande sucesso, como Pantera Negra, Homem-Formiga e a Vespa, Jurassic World - Reino Ameaçado, Procurando Dory, Moana, entre outros, com direito a pipoca e refrigerante de graça. Os ingressos também são gratuitos, individuais e distribuídos por ordem de chegada uma hora antes do início das sessões.
A sala fica na carroceria de um caminhão, que conta com ar condicionado, 78 lugares, condições de projeção convencional e 3D, gerador próprio e elevador de acesso para pessoas com necessidades especiais.
Segundo a organização, os filmes incluídos na programação foram escolhidos para agradar a toda a família. Pela manhã e à tarde, os filmes destinam-se principalmente para crianças e melhor idade. As sessões noturnas, por sua vez, foram pensadas para agradar principalmente ao público jovem e a todas as pessoas que procuram uma distração para relaxar após o dia de trabalho.
Cinema é para você, sim
Quando: de quarta (31) a sexta (2)
Onde: Praça da Igreja Matriz, em Guaçuí
Entrada franca, com direto a pipoca e refrigerante
PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira (31)
8h - Moana
10h - Viva - A Vida é uma Festa
14h - Vai que Cola
16h - Oito Mulheres e um Segredo
19h - Pantera Negra (3D)
Quinta-feira (1)
8h - Procurando Dory
10h - Moana
14h - Carrossel 2 - O sumiço de Maria Joaquina
16h - Jurassic World - Reino Ameaçado
19h - Pantera Negra (3D)
Sexta-feira (2)
8h - Viva - A Vida é uma Festa
10h - Procurando Dory
14h - Vai que Cola
16h - Homem Formiga e a Vespa
19h - Patera Negra (3D)
