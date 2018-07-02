Grupo Gipsy Kings fará shows no Brasil em outubro

O grupo Gipsy Kings Crédito: Divulgação

Liderado por Nicolas Reyes e Tonino Baliardo, o grupo Gipsy Kings virá ao Brasil para uma série de shows em outubro, começando por São Paulo, no dia 18 no Espaço das Américas, seguindo para o Rio de Janeiro, dia 20, no Vivo Rio, e chegando em Curitiba, dia 25, no Expo Unimed.

O grupo francês conquistou o mundo nos anos 1980, com sua mistura de flamenco, rumba, salsa e pop. No repertório, canções como "Bamboleo" e "Volare", marcadas pelas inconfundíveis guitarras flamencas, o que propiciou a venda de mais de 20 milhões de álbuns.

Com seu álbum de estreia, em 1987, conquistou disco de ouro e platina em todo o mundo. E, ao longo do tempo, o grupo incorporou elementos de estilos latinos e cubanos, música árabe, reggae e guitarra de jazz, com intensa conexão com o tradicional flamenco, mantendo um foco no trabalho fluido de guitarra de Tonino Baliardo e nos poderosos vocais de Nicolas Reyes.

O trabalho mais recente do grupo é Savor Flamenco, de 2016.

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SÃO PAULO

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Espaço das Américas

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