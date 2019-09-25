Grammy Latino divulga lista de indicados do ano

O Latin Grammy Awards - Grammy Latino - anunciou na manhã desta terça-feira, 24, a lista com os indicados para a premiação deste ano. Em sua 20ª edição, o evento, que é um dos principais da indústria fonográfica, acontece no dia 14 de novembro, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.
Nas categorias principais, destacam-se a parceria entre Alejandro Sanz e Camila Cabello - "Mi Persona Favorita" - que concorre à Gravação do Ano, Canção do ano, Melhor Canção Pop e Produtor do Ano, além de nomes como Rosalía, Bad Bunny e Luis Fonsi. Dos brasileiros, o disco Kisses de Anitta concorre ao Melhor Álbum de Música Urbana, e 'Desconstrução', de Tiago Iorc, está entre as indicações para a Canção do Ano.
No caso das categorias específicas para músicas na língua portuguesa, aparecem ainda Priscilla Alcântara, Anavitoria, Mahmundi, Liniker e Os Caramelows, Criolo, BaianaSystem, Pitty, Mart'nália, Péricles, Gilberto Gil, Luan Santana, Paula Fernandes e Marília Mendonça.
Confira a lista com os indicados nas principais categorias:
Gravação do Ano
Parecen Viernes - Marc Anthony
Verdades Afiladas - Andrés Calamaro
Ahí Ahí - Vicente García
Kitipun - Juan Luis Guerra 4.40
Querer Mejor - Juanes Featuring Alessia Cara
La Plata - Juanes Featuring Lalo Ebratt
Aute Couture - Rosalía
Mi Persona Favorita - Alejandro Sanz Con Camila Cabello
No Tengo Nada - Alejandro Sanz
Cobarde - Ximena Sariñana
Álbum do Ano
Visceral - Paula Arenas
Paraíso Road Gang - Rubén Blades
Cargar La Suerte - Andrés Calamaro
Agustín - Fonseca Fonseca
Vida - Luis Fonsi
El Mal Querer - Rosalía
#Eldisco - Alejandro Sanz
¿Dónde Bailarán Las Niñas? - Ximena Sariñana
Mas De Mi - Tony Succar
Fantasía - Sebastián Yatra
Canção do Ano
Calma - Pedro Capó
Desconstrução - Tiago Iorc
El País - Rubén Blades
Kitipun - Juan Luis Guerra
Mi Persona Favorita - Camila Cabello & Alejandro Sanz
No Tengo Nada - Alejandro Sanz
Quédate - Kany García & Tommy Torres
Querer Mejor - Rafael Arcaute, Alessia Cara, Camilo Echeverry, Juanes, Mauricio Montaner, Ricardo Montaner & Tainy
Un Año - Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra
Ven - Fonseca
Melhor Canção Pop
Bailar - Leonel García
Buena Para Nada - Paula Arenas, Luigi Castillo & Santiago Castillo
Mi Persona Favorita - Camila Cabello & Alejandro Sanz
Pienso En Tu Mirá - Antón Álvarez Alfaro, El Guincho & Rosalí
Ven - Fonseca
Melhor Álbum de Música Urbana
Kisses - Anitta
X 100pre - Bad Bunny
Mi Movimiento - De La Ghetto
19 - Feid
Sueños - Sech
Melhor Álbum de Rock
Una Razón Para Seguir - A.N.I.M.A.L
Arawato - Arawato
Basado En Hechos Reales - Carajo
MTV Unplugged: El Desconecte - Molotov
Monte Sagrado - Draco Rosa
Melhor Álbum Pop/Rock
Cargar La Suerte - Andrés Calamaro
Manual De Viaje A Un Lugar Lejano - Jumbo
Lebón & Co. - David Lebón
Nuclear - Leiva
Madame Ayahuasca - Taburete
Melhor Canção de Rock
Conectar - Rodrigo Crespo
Godzilla - Leiva
Nirvana - Arawato
Punta Cana - Roberto Musso
Verdades Afiladas - Andrés Calamaro & German Wiedemer
Melhor Álbum Instrumental
Balance - Gustavo Casenave
Saxofones Live Sessions - Cuban Sax Quintet
Folia de Treis - Edu Ribeiro, Fábio Peron, Toninho Ferragutti
Unbalanced Concerto for Ensemble - Moisés P. Sánchez
Yo Soy La Tradición - Miguel Zenón Featuring Spektral Quartet
Melhor Álbum de Jazz Latino
Turning Pages - Claudia Acuña
Elemental - Branly, Ruiz & Haslip
Dos Orientales - Hugo Fattoruso & Tomohiro Yahiro
Rio - São Paulo - André Marques
Jazz Batá 2 - Chucho Valdés
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
Gente - Priscilla Alcântara
Sagrado - Adriana Arydes
Guarda Meu Coração - Delino Marçal
Preto No Branco 3 - Preto No Branco
360º - Eli Soares
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
O Tempo É Agora - Anavitoria
Tarântula - As Bahias E A Cozinha Mineira
Todxs - Ana Cañas
Para Dias Ruins - Mahmundi
Selfie - Jair Oliveira
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
Vulcão - The Baggios
O Futuro Não Demora - Baianasystem
O Céu Sobre A Cabeça - Chal
Goela Abaixo - Liniker E Os Caramelos
Matriz - Pitty
Melhor Álbum de Samba/Pagode
Canta Sereno E Moa - Nego Álvaro
Mart'nália Canta Vinicius De Moraes - Mart'nália
De Todos Os Tempos - Monarco
Em Sua Direção - Péricles
Anaí Rosa Atraca Geraldo Pereira - Anaí Rosa
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira
O Amor No Caos - Zeca Baleiro
Canta Tito Madi - Nana Caymmi
Tudo É Um - Zélia Duncan
Tempo Mínimo - Delia Fischer
Ok Ok Ok - Gilberto Gil
Besta Fera - Jards Macalé
Melhor Álbum de Música Sertaneja
Hora Certa - Paula Fernandes
Francis & Felipe - Francis & Felipe
Em Todos Os Cantos - Marilia Mendonça
Live Movel - Luan Santana
Ao Vivo Em São Paulo - Mano Walter
Melhor Canção em Língua Portuguesa
Ansiosos Pra Viver - Mestrinho
Desconstrução - Tiago Iorc
Etérea - Criolo
Mil E Uma - Arnaldo Antunes & Claudia Brant
Sem Palavras - Mário Laginha & João Monge
Melhor Vídeo Musical Versão Curta
Boca De Lobo - Criolo
Me Solta - Nego Do Borel Featuring Dj Rennan Da Penha
Banana Papaya - Kany García & Residente
Los Zurdos Mueren Antes - Nach
Vivir Los Colores - Todo Aparenta Normal
Melhor Video Musical Versão Longa
Anatomía De Un Éxodo - Mastodonte
Piazzolla, Los Años Del Tiburón - Astor Piazzolla
Hotel De Los Encuentros - Draco Rosa
Lo Que Fui Es Lo Que Soy - Alejandro Sanz
Déjame Quererte - Carlos Vives