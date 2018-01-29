Grammy 2018: Bruno Mars desbanca Kendrick Lamar e leva 6 prêmios

Antes mesmo da cerimônia do Grammy ter início, no Madison Square Garden, em Nova York, na noite deste domingo, 28, a academia da indústria de gravação revelou parte dos seus 84 indicados, principalmente nas categorias mais específicas - de subgêneros como melhor disco de comédia, por exemplo. E, nessa celebração prévia, destacou-se o nome de Kendrick Lamar, o rapper cuja derrota há dois anos, com o álbum To Pimp a Butterfly, foi bastante questionada por parte da crítica.
O disco de 2015, considerado um fenômeno artístico e revolucionário, ao fundir a cultura hip-hop com a cultura do jazz de vanguarda da costa oeste norte-americana, ao mesmo tempo em que colocava o dedo em feridas que muitas pessoas gostariam de esquecer, levou quatro prêmios na cerimônia realizada no ano seguinte.
Venceu nas categorias de melhor performance e melhor música, com Alright; melhor performance vocal de rap por These Walls; melhor vídeo de rap por Bad Blood, gravado com Taylor Swift; e melhor disco de rap.
Desta vez, Damn, lançado no ano passado, faturou todos os gramofones das categorias específicas. Ainda antes mesmo do início da cerimônia, Lamar havia levado três prêmios. Logo nos primeiros minutos do Grammy, foram mais dois.
Damn foi eleito o disco de rap do ano, a música Humble foi eleita a melhor canção, performance e melhor vídeo. Com Loyality, na qual Lamar divide os vocais com Rihanna, venceu como melhor performance vocal de rap.
A noite sequer havia começado e, com os cinco recebidos no início da cerimônia, ele já tinha um total de 12 gramofones na carreira - e talvez seja a hora de comprar uma nova estante.
Não era , contudo, uma cerimônia só de Lamar. Pelo contrário, embora o rapper tenha se destacado nas categorias de rap, Bruno Mars e seu pop foram os protagonistas da cerimônia. Ao longo da noite, o havaiano foi enfileirando prêmios e se sagrou o grande vencedor da noite, com seis gramofones.
Curiosamente, desde 2016 - ou seja, há três cerimônias do Grammy - Mars não perde uma disputa no Grammy. Foi indicado, levou. Desta vez, não foi diferente. Sozinho, ele levou as três principais categorias da noite: canção do ano (That's What I Like), disco do ano (24K Magic) e melhor gravação (a faixa 24K Magic).
Mars também se destacou previamente no início da cerimônia. That's What I Like se saiu vencedora nas categorias de melhor performance e música de R&B. A canção - executada durante a noite de cerimônia - também foi eleita a música do ano, desbancando Despacito (Luis Fonsi, Daddy Yankee e participação de Justin Bieber), 4:44 (Jay-Z), Issues (Julia Michaels), 1-800-273-8255 (Logic, com Alessia Cara & Khalid).
O havaiano foi o bicho-papão nas categorias de R&B as quais disputou. Seu disco, 24K Magic, foi eleito o melhor do gênero. Nas outras categorias, Childish Gambino garantiu o Grammy de melhor performance de R&B tradicional com a música Redbone, o carro chefe do seu novo disco. Já The Weeknd, artista pouco lembrado na cerimônia deste ano, viu o álbum Starboy ser escolhido como o melhor álbum contemporâneo.
No universo indie, as principais vitórias ficaram com o LCD Soundystem, cujo retorno após seis anos de hiato foi celebrada com a escolha na categoria de melhor gravação dance. Já o The National, banda abocanhou o prêmio de melhor álbum alternativo, derrotando inclusive o gigante Arcade Fire, uma das poucas bandas a deixarem o underground e disputarem - e levarem - um prêmio principal do Grammy.
No rock, Leonard Cohen, morto no fim de 2016, recebeu o Grammy póstumo pelo disco You Want It Darker, como melhor performance roqueira. Run, do Foo Fighters, foi eleita a melhor música, e A Deeper Understanding, do War on Drugs, o disco do ano do gênero.
Desapontamento não foi só com Kendrick Lamar, cujo disco Damn provavelmente será lembrado nos próximos anos com mais frequência do que o álbum de Mars. Despacito, música dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, tocou com exaustão nas rádios do mundo, tem números impressionantes de visualizações no YouTube, quatro vitórias no Grammy Latino. No Grammy, contudo, a indicação para gravação do ano e melhor música foi o suficiente.
Ainda assim, nada representou melhor a onda de mudanças pelas quais os Estados Unidos passam atualmente do que a apresentação da dupla no palco e a ovação do público presente no Madison Square Garden. Faltou um Grammy. Mas essa sequer foi a única injustiça da noite.
Veja a lista com os principais ganhadores em negrito:
Álbum do ano
"Awaken, My Love!" Childish Gambino
"4:44" JAY-Z
"DAMN." Kendrick Lamar
"Melodrama" Lorde
"24K Magic" Bruno Mars
Gravação do ano
Redbone Childish Gambino
Despacito (Remix) Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber
The Story of O.J. JAY-Z
HUMBLE. Kendrick Lamar
24K Magic Bruno Mars
Música do ano
Despacito (Remix) Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber
4:44 JAY-Z
Issues Julia Michaels
1-800-273-8255 Logic feat. Alessia Cara & Khalid
Thats What I Like Bruno Mars
Álbum de Rap
"4:44" Jay-Z
"Damn" Kendrick Lamar
"Culture" Migos
"Laila's Wisdom" Rapsody
"Flower Boy" Tyler, the Creator
Revelação
Alessia Cara
Khalid
Lil Uzi Vert
Julia Michaels
SZA
Performance solo de pop
"Love So Soft", Kelly Clarkson
"Praying", Kesha
"Million Reasons", Lady Gaga
"What About Us", P!nk
"Shape Of You", Ed Sheeran
Álbum de pop com vocal
"Kaleidoscope EP", Coldplay
"Lust For Life", Lana Del Rey
"Evolve", Imagine Dragons
"Rainbow", Kesha
"Joanne", Lady Gaga
"Divide", Ed Sheeran
Álbum de rock
"Emperor of Sand", Mastodon
"Hardwired ... to Self-Destruct", Metallica
"The Stories We Tell Ourselves", Nothing More
"Villains", Queens of the Stone Age
"A Deeper Understanding", The War on Drugs
Colaboração em rap
"Prblms" 6lack
"Crew" GoldLink featuring Brent Faiyaz & Shy Glizzy
"Family Feud" Jay-Z featuring Beyoncé
"Loyalty" Kendrick Lamar featuring Rihanna
"Love Galore" SZA featuring Travis Scott
Canção de rap
"Humble" - Kendrick Lamar
"Bodak Yellow" - Cardi B
"Chase Me" - Danger Mouse, Run The Jewels & Big Boi)
"Sassy" - Rapsody
"The Story of O.J." - Jay-Z
Performance de rap
"Humble" Kendrick Lamar
"Bounce Back" Big Sean
"Bodak Yellow" Cardi B
"4:44" Jay-Z
"Bad and Boujee" Migos featuring Lil Uzi Vert
Performance de duo ou grupo
"Feel It Still" Portugal. The Man
"Something Just like This" The Chainsmokers and Coldplay
"Despacito" Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber
"Thunder" Imagine Dragons
"Stay" Zedd and Alessia Cara
Álbum com vocal de pop tradicional
Tony Bennett Celebrates 90 Dae Bennett, producer (various artists)
Nobody but Me (deluxe version) Michael Bublé
Triplicate Bob Dylan
In Full Swing Seth MacFarlane
Wonderland Sarah McLachlan
Gravação dance
"Tonite" LCD Soundsystem
"Bambro Koyo Ganda" Bonobo featuring Innov Gnawa
"Cola" CamelPhat & Elderbrook
"Andromeda" Gorillaz featuring DRAM
"Line of Sight" Odesza featuring WYNNE & Mansionair
Álbum dance ou de eletrônica
3-D The Catalogue Kraftwerk
Migration Bonobo
Mura Masa Mura Masa
A Moment Apart Odesza
What Now Sylvan Esso
Performance R&B
"That's What I Like" Bruno Mars
"Get You" Daniel Caesar featuring Kali Uchis
"Distraction" Kehlani
"High" Ledisi
"The Weekend" SZA
Performance tradicional de R&B
"Redbone" Childish Gambino
"Laugh and Move On" The Baylor Project
"What I'm Feelin'" Anthony Hamilton featuring The Hamiltones
"All the Way" Ledisi
"Still" Mali Music
Música R&B
"That's What I Like" - Bruno Mars
"First Began" - PJ Morton
"Location" - Khalid
"Redbone" - Childish Gambino
"Supermodel" - SZA
Performance urbana contemporânea
"Starboy" The Weeknd
Free 6lack" 6lack
"Awaken, My Love!" Childish Gambino
"American Teen" Khalid
"Ctrl" SZA
Álbum R&B
"24K Magic" Bruno Mars
"Freudian" Daniel Caesar
"Let Love Rule" Ledisi
"Gumbo" PJ Morton
"Feel the Real" Musiq Soulchild
Melhor Clipe
"Humble" Kendrick Lamar
"Up All Night" Beck
"Makeba" Jain
"The Story of O.J." Jay-Z
"1-800-273-8255" Logic featuring Alessia Cara & Khalid