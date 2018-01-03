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CINEMA

Governo nomeia novo presidente da Ancine

Christian de Castro Oliveira tem mais de 18 anos de experiência no setor audiovisual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 16:04

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 16:04

Christian de Castro Oliveira toma posse na diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O governo federal nomeou o produtor de cinema Christian de Castro Oliveira para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), vinculada ao Ministério da Cultura.
Oliveira é formado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Paulista (Unip) e em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), pós-graduado em "Film & Televison Business" pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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O novo presidente da Ancine tem mais de 18 anos de experiência acadêmica e profissional no setor audiovisual.
A indicação de Oliveira para o cargo de diretor da Ancine foi aprovada em outubro do ano passado pelo Senado. O mandato dele como presidente da agência vai até 19 de outubro de 2021.

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