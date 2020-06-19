'Godfather of Harlem' traz o mundo da máfia dos anos 1960 à TV

Sucesso de público e de crítica nos Estados Unidos, a primeira temporada de "Godfather of Harlem", finalmente, aporta na TV brasileira. O episódio piloto será exibido nesta sexta-feira (19), às 22h15, no canal Fox Premium 1. Mas os apressadinhos de plantão (que são muitos, quando o assunto é série americana) podem conferir todos os dez episódios no aplicativo da emissora, o Fox Play, em uma oportunidade perfeita para "maratonar".
Mais ligeirinho que essa galera, o "Divirta-se" conferiu o primeiro episódio e traz alguns detalhes da produção, assinada por Chris Brancato e Paul Eckstein, esse um dos responsáveis por outro projeto de mafiosos, "Narcos", da Netflix.
A trama flerta com os maneirismos narrativos de Martin Scorsese (impossível não citá-lo quando o assunto é máfia), mas esbanja requinte estético ao apostar em uma minimalista reconstrução da Nova York dos anos 1960, em mais um excelente trabalho do desenhista de produção Dan Leigh, de "Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças".
Outro trunfo da série é a segura e humanista atuação de seu protagonista, Forest Whitaker, vencedor do Oscar de Melhor Ator com "O Último Rei da Escócia" (2006).
Whitaker dá vida a um personagem real, Bumby Johnson, chefão do crime no Harlem (um dos distritos mais perigosos de Manhattan) que, após ficar detido por dez anos em Alcatraz, precisa reconquistar o seu reduto, agora dominado por bandidos da máfia italiana.
"Godfather of Harlem" também volta seus olhos para um (cada vez mais atual) debate sobre a luta pelos direitos dos negros dos Estados Unidos. Em épocas de Black Lives Matter, a trama acerta ao resgatar personagens icônicos, como Malcolm X (vivido por Nigél Thatch) e Adam Clayton Powell Jr. (Giancarlo Esposito), primeiro negro a ser eleito pelo estado de Nova York para legislar no congresso americano.
Abaixo, conheça os principais personagens da série exibida às sextas-feiras, sempre às 22h15, pelo canal Fox Premium:
MAYME JOHNSON (Ilfenesh Hadera)
Mais do que apenas um gângster, é uma lenda em Nova York, conhecido como o Robin Hood do Harlem. É um homem de muito poder e grande influência na comunidade e o que realmente o motiva é a necessidade de ser considerado um igual. É inteligente, maquiavélico e tem o que é preciso para ser um chefe. É um intelectual, que lê muito, mas também capaz de brutalidades gigantes. Por anos, a máfia italiana o utilizou como um aliado, até que foi preso. Depois de passar mais de uma década em Alcatraz, Bumpy retorna ao Harlem e se dá conta de que o bairro não é mais o mesmo, que as drogas prejudicaram profundamente a comunidade e também sua própria filha e que ele perdeu todo o seu poder para a família Genovese. Por isso, decide lutar para recuperar seu império, com a ajuda de Malcom X e influenciado pelo movimento dos direitos civis. Malcom X o vê como alguém a mais para recrutar para sua causa e fará um esforço maior por ele por conta da relação de amizade entre os dois .
Nascido em Manhattan em 1928, Gigante recebeu o apelido de "Chin" de sua mãe. Ex-boxeador, é considerado um dos mafiosos mais infames da cidade de Nova York e é o líder da família Genovese. Controla o crime no Harlem até que Bumpy retorna da prisão pronto para retomar seu poder. É uma figura excêntrica, que se nega a cooperar com Johnson, o pressiona e o deprecia constantemente com seu racismo. Sua filha, Stella Gigante (Lucy Fry), se apaixona por Teddy Greene, um músico afro-americano, mas essa relação coloca em perigo a família Green e Bumpy precisa intervir para separá-los. Na época, o contato e relacionamento com um afro-americano era algo muito perigoso.
Quando Johnson volta para as ruas, é recebido por seu amigo "Detroit Red", também conhecido como Malcolm X, um radical islâmico de enorme popularidade e líder militante ativista dos direitos dos afro-americanos. Com as armas de Johnson e os seguidores de Malcom X, os dois enfrentarão a família Genovese para recuperar o controle do Harlem. Malcolm tentará doutrinar Bumpy com os valores de sua religião e será o salvador de Elise, a filha de seu amigo, quando a leva até sua clínica de reabilitação para que ela se afaste das drogas. Mesmo com as diferenças de métodos que tem com Adam Clayton Powell Jr., eles se unem em torno do mesmo objetivo: proteger sua comunidade.
Célebre ativista dos direitos civis, pastor batista e congressista democrata. É o primeiro afro-americano a representar Nova York no congresso dos Estados Unidos. Luta pelos direitos dos afro-americanos organizando protestos e apoiando a legislação dos direitos civis, mas também é conhecido por seu jeito sombrio e por sua personalidade polêmica, dois pontos que mancham sua reputação. Ele se posiciona contra a máfia italiana e isso o coloca em evidência no mundo do crime. Bumpy e Adam são ambos influentes e poderosos dentro da comunidade, de maneiras diferentes: eles fazem com que as pessoas tenham respeito por si próprias e entendam que o Harlem é da comunidade. Adam, Malcom X e Bumpy têm o mesmo objetivo, mas seguem caminhos diferentes.
É a esposa de Bumpy. Uma mulher complexa, protetora e independente na comunidade. Bumpy e ela ficaram separados por 11 anos e por isso ela criou sua filha como mãe solteira. Eles estão tentando se acertar e aprendendo um com o outro. Ela é sua parceira no crime e uma conselheira muito melhor do que seus homens de confiança. É muito forte, mas no fundo teme que seu relacionamento com Bumpy acabe a qualquer momento e, por isso, deseja mantê-lo fora do controle das ruas e longe de problemas.
MALVADOS FAVORITOS
Aproveitando a estreia de "Godfather of Harlem", e sua radiografia sobre o submundo do crime organizado, o "Divirta-se" listou cinco filmes sobre mafiosos. É impossível não se apaixonar com tipos "marrentos", como Don Corleone, Al Capone e Tony Montana, esse com suas frases de efeito inesquecíveis. Aqui, o crime não compensa, mas vem repleto de charme.
Os Intocáveis (1987)
Obra-prima de Brian de Palma, que conta com a melhor interpretação da carreira de Al Pacino. O ator dá vida ao imigrante cubano Tony Montana, que deseja dominar o tráfico de drogas de Miami. No longa, Tony diz frases icônicas, que, até hoje, fazem sucesso (inclusive virando memes), como "Neste país você tem que ganhar dinheiro primeiro"; "Você ganha dinheiro, ganha o poder" ou "Eu sempre digo a verdade, mesmo quando minto". No vídeo acima, uma das melhores cenas do longa, um banho de sangue orquestrado com maestria por de Palma. O filme está disponível no streaming Looke.
Indiscutivelmente, a maior saga da história do cinema. Francis Ford Coppola dá uma aula de direção ao mostrar os conflitos da família Corleone em três episódios. Don Vito (um Marlon Brando "iluminado") é o chefe de uma "família" de mafiosos de Nova York que não dispensa abusar da violência para manter seus negócios. As partes II e III mostram a herança sendo controlada por Michael (Al Pacino, sempre ele). Ao todo, a trilogia venceu nove Oscar. Os filmes estão disponíveis na Amazon Prime Vídeo e Netflix. PS: a saga eternizou a clássica trilha sonora de Nino Rota e Carmine Coppola.
Como dito no início do texto, é impossível falar de máfia sem lembrar das obras de Martin Scorsese, vide os sucessos de "Cassino", "Caminhos Perigosos" e deste "Os Bons Companheiros", que deu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante para Joe Pesci. Na trama, Henry Hill (Ray Liotta), que sonha em se tornar um gângster, faz de tudo para impressionar o mentor Jimmy (Robert De Niro). Pode ser conferido na HBO GO.
Épico do mestre italiano Sergio Leone, que conta com mais de quatro horas de duração. Maximillian Bercouicz (James Woods) e David Aaronson (Robert De Niro) são dois amigos de infância que, por conta do destino, acabam se tornando criminosos de gangues rivais de Nova York. A direção quase iconoclasta de Leone, comandando cenas de ação grandiloquentes, e a trilha sonora de Ennio Morricone, fazem de "Era uma Vez na América" uma experiência única. Em cartaz no Telecine Play e Amazon Prime.
Achou que iríamos esquecer de Al Capone? Dentre as várias adaptações que o mafioso ganhou para o cinema, escolhemos a melhor, "Os Intocáveis", de Brian De Palma. Na Chicago dos anos 1930, o agente Eliot Ness (Kevin Costner) tenta acabar com o reinado de terror e corrupção instaurado por Capone (Robert De Niro). Para isso, conta com a ajuda do experiente policial Jim Malone (Sean Connery). Um dos maiores astros da indústria do cinema, Connery venceu seu único Oscar por esta produção. Pode ser assistido pelo Telecine Play.