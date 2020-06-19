'Godfather of Harlem' traz o mundo da máfia dos anos 1960 à TV

MAYME JOHNSON (Ilfenesh Hadera)

Mais do que apenas um gângster, é uma lenda em Nova York, conhecido como o Robin Hood do Harlem. É um homem de muito poder e grande influência na comunidade e o que realmente o motiva é a necessidade de ser considerado um igual. É inteligente, maquiavélico e tem o que é preciso para ser um chefe. É um intelectual, que lê muito, mas também capaz de brutalidades gigantes. Por anos, a máfia italiana o utilizou como um aliado, até que foi preso. Depois de passar mais de uma década em Alcatraz, Bumpy retorna ao Harlem e se dá conta de que o bairro não é mais o mesmo, que as drogas prejudicaram profundamente a comunidade  e também sua própria filha  e que ele perdeu todo o seu poder para a família Genovese. Por isso, decide lutar para recuperar seu império, com a ajuda de Malcom X e influenciado pelo movimento dos direitos civis. Malcom X o vê como alguém a mais para recrutar para sua causa e fará um esforço maior por ele por conta da relação de amizade entre os dois .

Nascido em Manhattan em 1928, Gigante recebeu o apelido de "Chin" de sua mãe. Ex-boxeador, é considerado um dos mafiosos mais infames da cidade de Nova York e é o líder da família Genovese. Controla o crime no Harlem até que Bumpy retorna da prisão pronto para retomar seu poder. É uma figura excêntrica, que se nega a cooperar com Johnson, o pressiona e o deprecia constantemente com seu racismo. Sua filha, Stella Gigante (Lucy Fry), se apaixona por Teddy Greene, um músico afro-americano, mas essa relação coloca em perigo a família Green e Bumpy precisa intervir para separá-los. Na época, o contato e relacionamento com um afro-americano era algo muito perigoso.

Quando Johnson volta para as ruas, é recebido por seu amigo "Detroit Red", também conhecido como Malcolm X, um radical islâmico de enorme popularidade e líder militante ativista dos direitos dos afro-americanos. Com as armas de Johnson e os seguidores de Malcom X, os dois enfrentarão a família Genovese para recuperar o controle do Harlem. Malcolm tentará doutrinar Bumpy com os valores de sua religião e será o salvador de Elise, a filha de seu amigo, quando a leva até sua clínica de reabilitação para que ela se afaste das drogas. Mesmo com as diferenças de métodos que tem com Adam Clayton Powell Jr., eles se unem em torno do mesmo objetivo: proteger sua comunidade.

Célebre ativista dos direitos civis, pastor batista e congressista democrata. É o primeiro afro-americano a representar Nova York no congresso dos Estados Unidos. Luta pelos direitos dos afro-americanos organizando protestos e apoiando a legislação dos direitos civis, mas também é conhecido por seu jeito sombrio e por sua personalidade polêmica, dois pontos que mancham sua reputação. Ele se posiciona contra a máfia italiana e isso o coloca em evidência no mundo do crime. Bumpy e Adam são ambos influentes e poderosos dentro da comunidade, de maneiras diferentes: eles fazem com que as pessoas tenham respeito por si próprias e entendam que o Harlem é da comunidade. Adam, Malcom X e Bumpy têm o mesmo objetivo, mas seguem caminhos diferentes.