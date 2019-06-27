'God Control': Madonna lança clipe de protesto contra armas

Assumidamente a favor de uma restrição para as vendas de armas, a cantora Madonna, 60, lançou nesta quarta-feira (26) o clipe da música "God Control". Nele, a artista deixa claro a sua postura com imagens violentas de um tiroteio em uma boate. As cenas são em referência ao massacre que ocorreu em uma boate nos Estados Unidos, em 2016, que matou 49 pessoas.
No vídeo, válido pelo disco Madame X, os acontecimentos são vistos de trás para frente, e um atirador entra em uma discoteca e causa a morte de muitas pessoas. Inclusive a dela.
"A música chamada 'God Control' é sobre o controle de armas, que é algo que eu tenho muitos sentimentos a respeito", escreveu Madonna. "É irônico, porque nós costumávamos frequentar lugares como boates para nos divertir juntos, sermos livres. Agora, mesmo esses lugares não são mais seguros", disse ela em um teaser sobre o vídeo.
O clipe é dirigido por Jonas Akerlund, o mesmo de 'American Life'. Além das imagens da festa disco dos anos 1970 que é encerrada pela troca de tiros, o clipe conta com imagens reais de protestos contra as armas feitos pelo país.