Home
>
Cultura
>
Globo exibe beijo lésbico em "Órfãos da Terra" e web vai à loucura

Globo exibe beijo lésbico em "Órfãos da Terra" e web vai à loucura

Em "Órfãos da Terra", Valéria e Camila se aproximaram pelo amor ao dinheiro, mas acabaram se apaixonando e também revendo atitudes do passado