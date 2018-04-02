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Reviravolta

Globo corrige votação e participante volta ao 'The Voice Kids'

Mariah Yohana teria sido eliminada pelo arredondamento dos pontos, mas ficou com pequena vantagem sobre Talita Cipriano

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 14:06
Mariah Yohana continua na competição e disputa a final no próximo domingo (8) Crédito: Paulo Belote/Globo
Na semifinal do "The Voice Kids", neste domingo, 1º, uma das participantes do time de Carlinhos Brown foi levada à final após uma revisão na contagem de votos que, antes, a teria deixado de fora da competição.
Na etapa, o público podia escolher uma das três vozes de cada time e o técnico daria um bônus de 20 pontos para quem preferisse. Brown concedeu o benefício para Talita Cipriano, o que gerou um empate de 45 pontos com Mariah Yohana. A decisão ficou por conta do técnico, que optou novamente por Talita.
Mais tarde, a Globo admitiu que houve um erro na contagem de votos, que não houve empate e comunicou a correção pelo site do Gshow.
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"Numa análise mais detalhada sobre as casas decimais da apuração dos votos, notou-se que, sem o arredondamento, Mariah Yohana teria permanecido na competição, com uma pequena vantagem de 45,05% dos votos, contra 44,82% de Talita Cipriano", disse a emissora.
Para redimir a falha, o programa decidiu manter Talita e Mariah no programa, que disputam a final com os participantes dos outros times no próximo domingo, 8.
Assim, quatro vozes vão para a decisão: Neto Junqueira, do time Claudia Leitte; Eduarda Brasil, da equipe Simone e Simaria; e Mariah Yohana e Talita Cipriano, do time Brown.

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