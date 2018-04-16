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MÚSICA

George Henrique & Rodrigo: mais melodia e menos firula

Sucesso absoluto na internet, dupla goiana lança novo CD/DVD, 'De Copo em Copo'

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 16:45
George Henrique e Rodrigo lançam DVD 'De Copo em Copo' com clima de 'churrascada' Crédito: Eric Oelke/Divulgação
Era uma cena comum na Goiânia dos anos 1990 ver o cantor George Rodrigues se apresentando nos mesmos bares que os então desconhecidos Bruno & Marrone. George foi profissional da música por muitos anos, mas não alcançou, como seus contemporâneos, o sucesso Brasil afora. Duas crianças que estavam sempre com ele, George Henrique e Rodrigo, porém, não podem dizer o mesmo.
"Nós escutamos Bruno & Marrone desde criança. Nosso pai se apresentava nas mesmas casas que eles, eram amigos. Lembro de eu ter uns sete anos e ir a um churrasco com eles (Bruno & Marrone) cantando", conta George Henrique, hoje com 31 anos e o recém-lançado DVD De Copo em Copo na bagagem.
George, que forma a dupla ao lado do irmão Rodrigo, conta que a intenção da dupla no novo trabalho é mostrar a simplicidade, a intimidade da música deles. "Isso aqui é o que a gente gosta de fazer nas horas vagas: juntar os amigos para um churrasco em casa", detalha, em entrevista por telefone ao C2.
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Mesmo ainda sem o alcance de alguns de seus pares sertanejos, George Henrique & Rodrigo já contam com aquilo que pode ser chamado de sucesso hoje em dia  o vídeo da canção "Cliente Preferencial", extraído do DVD, conta, até o fechamento desta edição, com quase 28 milhões de visualizações; "De Copo em Copo", single lançado ano passado, já tem impressionantes 51 milhões. Esse sucesso na internet chega aos shows?
"Se o cara disser que a vida dele é só show estourado, o cara tá mentindo. Mas o importante é que a gente sempre vê quem tá lá se divertindo. Nosso sertanejo é para isso, para o público se divertir", garante o músico, que diz ter ouvido mais de quatro mil músicas para chegar o repertório de "De Copo em Copo".
"Levamos mais de seis meses para escolher as 15 músicas (todas inéditas). Conhecemos muitos compositores, mas a música, para entrar no DVD, tinha que bater de primeira", lembra.
Um dos fatores que a dupla priorizou na seleção foi a simplicidade. Segundo George Henrique, a ideia, desde o início, era ter em um material focado na melodia, sem muita "firula", como ele diz. "Se tiver muita firula, como aquele cara que não toca violão muito bem vai tirar a música para tocar nas rodas?", brinca. "Nossa música é para todo mundo, por isso priorizamos as melodias", completa o músico, que mesmo com a fama se aproximando, prefere manter velhos ares e continuar morando em Goiânia. "Tem internet, né? Posso ir pra São Paulo só para trabalhar", afirma.
Ouça
De Copo em copo
George Henrique & Rodrigo
Universal Music, 15 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.
 

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