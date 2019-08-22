Gêmeos de Irmãos à Obra anunciam programa com famosos

Drew e Jonathan Scott estreiam 8ª temporada de Irmãos à Obra Crédito: Darren Goldstein

Não falta trabalho na vida dos irmãos Drew e Jonathan Scott, mais conhecidos como os Irmãos à Obra, do Discovery Home & Health. Além de serem donos de uma enorme franquia de produções, eles trabalham em cerca de 45 casas por ano para seu programa, e este portfólio de trabalhos está prestes a aumentar.

Os dois anunciaram nesta quarta-feira (21), em evento em São Paulo, que estão preparando um programa divertido com "grandes celebridades" para 2020, mas não divulgaram nomes ou especificaram se será um novo seriado ou um episódio especial, como costumam fazer. A ideia é que essas celebridades os ajudem em reformas.

No dia a dia, os dois não têm a mesma oportunidade de trabalhar com famosos ou mesmo com desconhecidos. "Nós não trabalhamos mais com clientes fora do programa (...) Fomos procurados por celebridades que querem renovar suas casas, bem como amigos nossos, e já aceitamos alguns pedidos, mas não temos esse tempo e, na realidade, prefiro ajudar pessoas que não poderiam fazer isso se não fosse pela série, pelo dinheiro", diz Drew.

Jonathan revelou que até um príncipe em Dubai já pediu a ajuda deles em uma reforma de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4 milhões) em um palácio, mas que eles não puderam aceitar.

Os Irmãos à Obra estão de passagem pelo Brasil, pela primeira vez, para divulgar a oitava temporada de seu programa no Discovery Home & Health, que estreia nesta quinta-feira (22) às 20h35.

Eles disseram estar surpresos com a recepção e a energia dos fãs brasileiros. "Ninguém nos recebe tão calorosamente como no Brasil. Mesmo nas redes sociais. São Paulo tem sido nosso maior crescimento de audiência, maior que Nova York e Los Angeles", conta Drew, que diz que os paulistas são os mais engajados em seu perfil no Instagram. "É incrível ter essa base de fãs tão grande".

Nosso avião pousou, tinham fãs esperando. Fomos para o hotel, tinham fãs esperando. Hoje acordei e chequei se tinham fãs no banheiro Jonathan Scott

Na terça-feira (20), os irmãos falaram para uma legião de mulheres e alguns homens apaixonados por decoração e reforma de casas em dois encontros no Credicard Hall, em São Paulo. Na ocasião, eles fizeram um show de mágica, dançaram e sugeriram filmar episódios no Brasil. Segundo Drew, os dois já fizeram até uma proposta ao Discovery Home & Health para filmar uma temporada aqui, mesmo que seja uma mais curta.

"Adoraríamos filmar no Brasil", diz Jonathan, que cita como maior desafio encontrar equipes de construção grandes e todos os materiais necessários. "É um trabalho de dois anos".

Mesmo assim, os dois não descartam a ideia e demonstram interesse em voltar para conhecer outras partes do Brasil. Inclusive, elogiaram a dublagem deles no seriado. "Soamos muito mais sexy em português do que na vida real".

BASTIDORES E ASSÉDIO

Os irmãos revelaram que há muito nos bastidores que não é mostrado nos programas. Drew contou que Jonathan, por exemplo, é constantemente assediado pelas esposas que participam do programa.

Eles também contaram algumas curiosidades, como quando quebraram uma casa e encontraram uma cobra viva. "Se fosse no Brasil, acho que seria uma capivara", disse Drew.

O irmão, que já esteve no reality americano Dancing With the Stars, revelou ainda que já fez aulas de dança com a noiva, que também está no Brasil. A cada novo país que visitam, diz ele, o casal busca por alguém que os ensine alguma dança típica local.

Uma das maiores audiências do Discovery Home & Health, com 18 milhões de espectadores mensais, o Irmãos à Obra orienta há seis anos a reforma de imóveis antigos para que sejam vendidos pelo melhor preço, e busca por novos lares para os participantes. A vinda dos irmãos ao Brasil foi motivada por oito milhões de internautas que pediram pela visita por meio de redes sociais.