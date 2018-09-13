GAVI é a atração da semana no 'Divirta-se Live Sessions'

GAVI é atração do Divirta-se Live Sessions Crédito: Victoria Saiani/Divulgação

Depois do rap do Solveris e do rock setentista do Amanita Flying Machine, hoje é a vez da cantora a compositora GAVI fazer barulho no parque gráfico da Rede Gazeta com o Divirta-se Live Sessions. Ao contrário das atrações que a sucederam no programa, um quarteto (com um DJ) e um power trio, respectivamente, GAVI encarou as câmeras sozinha, um formato que tem dado bons resultados  ela tem feito shows Brasil afora e foi uma das mais esperadas atrações do Viradão Vitória 2018, na última semana.

É sempre muito gratificante ser reconhecida aqui no Espírito Santo. Às vezes eu fico meio triste porque a gente trabalha tanto e a galera... sabe? Tá melhorando muito, principalmente os meios de comunicação. Temos artistas incríveis aqui, disse a cantora.

O diretor Antonio Cezar Martins define a apresentação em poucas palavras: Potência. Que voz!, para completar em seguida. Chegou sozinha e preencheu o galpão inteiro. Bases muito bem produzidas e uma voz universal, atemporal. Tem o balanço do soul, o colorido do pop. Uma black music atual e altamente recomendável. Como ela mesmo canta: pra que moderar?. É pra ouvir muito!.

O apresentador do programa, Rafael Braz, revela alguns bastidores. Ela foi um dos primeiros nomes da nossa lista de possíveis atrações quando fizemos (ele e Antonio) a curadoria. Fiquei muito feliz quando soube que ia rolar.

Para ele, o trabalho da cantora impressiona por seus predicados. Ela impressiona, é uma figura de presença. Ela traz modernidade a um som de pegada mais retrô. As melodias são ótimas, assim como as letras, que trazem ótimas referências. Ela também traz um profissionalismo impressionante em tudo o que envolve seu trabalho, pondera.

Os episódios da primeira temporada do Divirta-se Live Sessions vão ao ar às quartas-feiras, sempre com apresentação de Rafael Braz e direção de Antonio Cesar Martins. O programa multiplataforma integra o movimento Somos Capixabas, parte da comemoração dos 90 anos da Rede Gazeta.