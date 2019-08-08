'Garfield' pode virar série de TV

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Garfield estará em breve na tela do canal Nickelodeon no Brasil. A Viacom, distribuidora da emissora, anunciou nesta terça-feira (6) que adquiriu a Paws, Inc., empresa detentora dos direitos autorais do personagem, e que irá transformá-lo em série de TV. O gatoestará em breve na tela do canalno Brasil. A Viacom, distribuidora da emissora, anunciou nesta terça-feira (6) que adquiriu a Paws, Inc., empresa detentora dos direitos autorais do personagem, e que irá transformá-lo em

Com a compra, além da exibição dos programas nas plataformas do canal, a distribuidora poderá lançar produtos de Garfield.

A novidade é parte da estratégia do canal de reunir franquias voltadas para famílias e crianças. A emissora detém produtos como "Bob Esponja", "Patrulha Canina", "As Tartarugas Ninja" e os futuros programas "As Pistas de Blue" e o primeiro spin off do Bob Esponja, "Kamp Koral", além de animações "Star Trek".

"Garfield é um personagem amado que continua tendo relevância no cenário cultural atual com ressonância universal em todas as idades", disse Sarah Levy, diretora de operações da Viacom. "A aquisição da Paws, Inc. oferece outra oportunidade para a Viacom alavancar as plataformas e ampliar o alcance global ".

"Esse acordo marca mais um passo rumo ao nosso objetivo de nos tornarmos a primeira opção em conteúdo infantil", completa o presidente da Nickelodeon, Brian Robbins. "Estamos muito felizes em ter 'Garfield' como parte do nosso portfólio e mais felizes ainda em apresentá-lo para novas as gerações".

O criador de Garfield, Jim Davis, continuará produzindo a revista em quadrinhos sobre o gato. Ele já recebeu quatro Emmy Awards e Davis passou a fazer parte do Hall da Fama do Licenciamento em 1998.