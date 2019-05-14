Game of Thrones

Game of Thrones inspira nomes de mais de 4.500 crianças nos EUA

Arya é líder absoluta, correspondendo a mais da metade dos batismos relacionados a série

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 22:14

Maisie Williams interpreta Arya Stark desde a primeira temporada de 'Game of Thrones', em 2011. Na foto, ao lado de Sandor Clegane, personagem de Rory McCann Crédito: : Helen Sloan / HBO via The New York Times
Só em 2018, ao menos 4.500 crianças foram registradas nos Estados Unidos com nomes de personagens de Game of Thrones, afirma um levantamento da emissora NBC News. Arya foi a personagem mais homenageada: 2.545 crianças ganharam seu nome no último ano. O pódio fica completo com Khaleesi (560 registros) e Yara (434).
O levantamento não inclui personagens que possuem nomes comuns nos Estados Unidos, como Jon e Jaime. Ainda de acordo com a emissora, 7.000 crianças já haviam recebido nomes baseados em Game of Thrones nos anos de 2017 e 2016.
Confira o número de crianças nascidas em 2018 que possuem nomes baseados em Game of Thrones, de acordo com a NBC:
Arya: 2.545
Khaleesi: 560
Yara: 434
Lyanna: 319
Daenerys: 163
Shae: 125
Renly: 102
Jory: 72
Tyrion: 58
Brienne: 33
Jorah: 30
Sansa: 29
Catelyn: 21
Ellaria: 17
Oberyn: 15
Nymeria: 15
Ramsay: 15
Theon: 14
Aerys: 14
Gregor: 11
Shireen: 11
Talisa: 11
Sandor: 10
Khal: 9
Olenna: 9
Rennick: 9
Bran: 8
Beric: 8
Brynden: 8
Myranda: 8
Bronn: 7
Samwell: 7
Myrcella: 6
Aegon: 6
Benjen: 6
Ghita: 6
Martyn: 6
Meryn: 6

