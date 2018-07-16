Funk brasileiro cresce no país e estrelas do pop apostam no gênero

Conhecido de longa data dos brasileiros, um ritmo musical tem agitado as noites de Milão. Referência de charme e elegância, a cidade italiana se rendeu à batida do funk brasileiro. O pancadão, como é popularmente conhecido, é tocado à exaustão nas casas noturnas mais badaladas de lá. O mesmo sucesso é visto em outras pistas pelo mundo. MC Kevinho, Anitta e MC Fioti estão entre os prediletos do público estrangeiro.

Controvérsias à parte, entre 2016 e 2018, o consumo de playlists de funk brasileiro aumentou 3.421% fora do País, segundo um levantamento recente feito pela plataforma de streaming Spotify. O crescimento global (incluindo o Brasil) foi de 4.694%. Artistas como Anitta, MC Fioti, MC Kevinho e MC Zaac figuram entre os mais ouvidos mundo afora em 2018. Eles, aliás, fazem parte de uma nova linguagem do funk, justamente a que está fazendo sucesso no exterior: mais pop e com potencial comercial, que conta com uma superprodução.

Em junho, Anitta deu início à sua primeira turnê pela Europa. A cantora passou por países como França, Espanha, Inglaterra e Portugal, onde se apresentou na última edição do Rock in Rio Lisboa. Com um show arrebatador, ela lotou a Cidade do Rock na capital portuguesa e atraiu os holofotes da imprensa internacional.

Muito da explosão do funk pelo mundo tem relação direta com grandes artistas da música pop atual, que passaram a incorporar elementos do gênero em sua sonoridade. Nomes como Jennifer Lopez, Baya e o duo israelense Static & Ben-El Tavori entraram de cabeça no gênero. O funk também tem bastante semelhança com sons latinos, como o reggaeton e o dembow. Muitos dos latinos que residem nos EUA devem integrar uma porção desses ouvintes no país. Artistas influentes do mundo latino, como Jennifer Lopez, tem incorporado o estilo em singles recentes. Acreditamos que vamos ver cada vez mais essa mistura: nomes latinos bebendo da fonte do funk, afirma o DJ e produtor brasileiro André Laudz, do duo Tropkillaz, formado ainda pelo também DJ e produtor Zé Gonzales.

ESTRELAS DO POP APOSTAM NO GÊNERO

Quando El Anillo, a nova música de trabalho da cantora norte-americana Jennifer Lopez foi divulgada em abril deste ano, não demorou muito tempo para que as primeiras comparações com o funk brasileiro surgissem. As batidas frenéticas, o rebolado em abundância, tudo ali remetia ao ritmo tupiniquim.

A ousadia de J.Lo deu resultado e o videoclipe da música ultrapassou a marca de 200 milhões de visualizações no YouTube. Um ano antes, em 2017, a influência do funk carioca foi tão grande que chegou até Israel. A dupla israelense Static & Ben-EL Tavori lançou a canção Tudo de Bom. O hit alcançou o topo das paradas de sucesso de Tel-Aviv, capital de Israel. Além das batidas inconfundíveis, havia algumas palavras aleatórias em português: cachaça, caipirinha, gatinha, favela e batuque.

Além dos dois exemplos citados acima, produtores renomados da cena internacional também estão apostando no funk. Vai Malandra, música mais ouvida no Spotify, segundo dados do serviço de streaming, é uma parceria de Anitta, MC Zaac, Tropkillaz, DJ Yuri Martins e o rapper norte-americano Maejor. Maejor, inclusive, colaborou com MC Livinho na faixa Rebeca (que também conta com MC Gerex).

QUEM MAIS OUVE FUNK FORA DO BRASIL

FUNKS MAIS OUVIDOS

2º Olha A Explosão (MC Kevinho)

3º Você Partiu Meu Coração (Nego do Borel)

4º Agora Vai Sentar (MC Jhowzinho e MC Kadinho)

5º Vai Embrazando (MC Zaac)

6º Bum Bum Tam Tam (MC Fioti)

7º Malandramente (Dennis DJ)

8º Deu Onda (MC G15)

9º Cara Bacana (MC G15)

10º Automaticamente (MC Léléto)

ARTISTAS MAIS POPULARES FORA DO BRASIL

Anos 2000