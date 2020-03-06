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Literatura

Funcionários protestam e exigem que editora cancele livro de Woody Allen

Hachette anunciou nesta quarta (4) que vai publicar autobiografia do cineasta acusado de abuso sexual pela filha

Publicado em 06 de Março de 2020 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 14:32
O cineasta americano Woody Allen, de 82 anos Crédito: Divulgação
Dezenas de funcionários do conglomerado editorial Hachette deixaram a sede da empresa em Nova York nesta quinta (5), em protesto contra a decisão do grupo de publicar "Apropos of Nothing" (a propósito de nada), livro de memórias de Woody Allen.
O anúncio da publicação, feito na quarta (4), com o início de leilões pelos direitos da obra em vários países simultaneamente, fez o jornalista Ronan Farrow, que publica pela casa, anunciar que rescindiria seus contratos com a editora. Os funcionários fizeram o protesto em apoio a ele.

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A decisão da Hachette gerou diversas críticas por conta das acusações de abuso sexual feitas contra Allen por sua filha Dylan Farrow. Os funcionários em protesto exigiam que a publicação da autobiografia fosse cancelada e que a editora fizesse um pedido público de desculpas.
Em nota enviada ao jornal americano The New York Times, uma porta-voz da empresa disse que a Hachette "respeita e entende a opinião dos funcionários que resolveram expressar preocupação" e que vai promover uma conversa com eles sobre o quanto antes.

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