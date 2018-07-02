Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Fox realiza concurso para fãs participarem de filme 'Bohemian Rhapsody'

Para participar, basta cantar um trecho da música, gravar e increver-se no site

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 19:17
Rami Malek como Freddie Mercury no filme Bohemian Rapsody Crédito: Divulgação
Em novembro, os fãs do Queen poderão assistir ao filme Bohemian Rhapsody, que leva o nome de uma das músicas mais icônicas da banda e vai contar a história do grupo britânico e de Freddie Mercury. Mais do que isso: os fãs poderão 'participar' do filme.
A 21th Century Fox está realizando um concurso para que os fãs tenham sua voz incluída no longa. Para participar, basta entrar no site Put me in Bohemian pelo celular ou tablet e gravar um trecho da música.
As melhores gravações serão incluídas no filme. Acesse o site. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados