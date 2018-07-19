Foto: Atriz fica careca para interpretar o diabo em novela da Record TV

Mayana Moura durante a novela 'Tempo de Amar', da Globo, no ano passado Crédito: João Miguel Júnior/ Globo

A atriz Mayana Moura apareceu com a cabeça raspada nas redes sociais, mostrando seu novo visual para interpretar Satanás na novela Jesus, próximo enredo bíblico da Record TV. Até o ano passado, Mayana trabalhava na Globo e sua última atuação na emissora foi como Carolina de Sobral, na novela Tempo de Amar.

O segredo foi mantido até a coletiva de lançamento da novela, realizada na última terça-feira, 17. Após o evento, a atriz compartilhou sua primeira foto sem cabelo, comemorando o novo desafio.

"Está liberado! Êeee já posso postar!", escreveu junto à publicação.

Mayana Moura como o Diabo na novela "Jesus", da Record Crédito: Divulgação/Record TV