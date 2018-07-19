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NOVELA

Foto: Atriz fica careca para interpretar o diabo em novela da Record TV

Mayana Moura, que fará sua estreia na emissora, revelou novo visual no Instagram

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 21:40
Mayana Moura durante a novela 'Tempo de Amar', da Globo, no ano passado Crédito: João Miguel Júnior/ Globo
A atriz Mayana Moura apareceu com a cabeça raspada nas redes sociais, mostrando seu novo visual para interpretar Satanás na novela Jesus, próximo enredo bíblico da Record TV. Até o ano passado, Mayana trabalhava na Globo e sua última atuação na emissora foi como Carolina de Sobral, na novela Tempo de Amar.
O segredo foi mantido até a coletiva de lançamento da novela, realizada na última terça-feira, 17. Após o evento, a atriz compartilhou sua primeira foto sem cabelo, comemorando o novo desafio.
"Está liberado! Êeee já posso postar!", escreveu junto à publicação.
Mayana Moura como o Diabo na novela "Jesus", da Record Crédito: Divulgação/Record TV
Ela também postou uma foto com o ator Dudu Azevedo, que será o protagonista da novela, interpretando Jesus Cristo. A personagem de Mayana terá demônios sob seu comando, a fim de corromper Jesus e espalhar o mal no mundo. A novela estreia na próxima terça-feira, dia 24.

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