Finalista em reality, Michael Castro lança clipe de sua nova banda

O músico Michael Castro Crédito: Roas Fotografia/Reprodução/Facebook Michael Castro

Músico de Vila Velha, Michael Castro tentou, em 2016, fazer parte da banda Malta, no reality "Faça Parte Desse Sonho". Na ocasião, ficou como finalista do concurso, mas não chegou a entrar. Agora, como vocalista do grupo Jerry Matarazzo, do Rio de Janeiro, ele acaba de lançar o clipe de "Marina". Na ponte aérea Espírito Santo X Rio de Janeiro, o artista ainda não pretende se mudar do Estado.

"Depois que participei do reality, consegui ter uma visibilidade legal e participei, também, de outros programas na televisão. Há pouco tempo consegui esse espaço na (banda) Jerry Matarazzo e estamos apostando tudo no nosso trabalho", destaca. Michael lembra que a experiência foi muito boa e continua sendo bastante proveitoso seu contato com os profissionais de outro Estado.

Segundo o músico, "Marina" trata de uma jovem romântica que experimenta uma paixão verdadeira pela primeira vez. Michael adianta que ela pensa que está sendo traída, mas não está. Porém, com esse pensamento, acaba deixando o namorado. "Depois de muita insistência, a saudade fala mais alto e Marina decide dar uma chance para o rapaz", afirma. E, no final, ela descobre que tudo não passou de um grande mal entendido. Assista:

Apesar de ter o nome de uma mulher, a música não foi inspirada em nenhuma "Marina". Segundo o atual vocalista da Jerry Matarazzo, o nome foi só uma alternativa a títulos genéricos. "Eles (da banda) já tinham até músicas com o nome tipo 'Menina', então escolhemos 'Marina", diz, completando que a composição da melodia foi feita em conjunto: "Todos nós da banda ajudamos. A música começou a ser feita no Espírito Santo e terminou no Rio de Janeiro", brinca.

A mensagem que queremos deixar é que tudo precisa ser conversado e que o diálogo é sempre a melhor forma de acabar com as dúvidas, pois nem sempre as coisas são o que parecem ser Michael Castro, músico