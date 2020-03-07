Fim de semana será de baladas e show do Fundo de Quintal no ES

7 DE MARÇO (SÁBADO)
- MÚSICA AO VIVO
- Sinfonia da Mata
- Às 21h, no Clube Álvares Cabral. Ingressos: R$ 20. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória. Informações: (27) 3134-0101.
- Diogo e Diego e Rickson Maioli
- Às 19h, no Botiquim do Celin. Com DJ Jota Viana. Couvert: R$ 9,90. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha Informações: (27) 99898-1912.
- Jennifer e João & Rafael
- A partir das 22h, no Hangar Gastrobar. Couvert: R$ 10 (até 21h30); R$ 20 (após 21h30). Colina de Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99274-3949.
- Clube 244
- A partir das 20h, com Anderson Xuxinha, Marcelo Ribeiroe Anthony Altoé, tocando pop-rock. Couvert: R$ 30. R. Madeira de Freitas, 244 - Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99502-0244.
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 15h30. Com Andrea Nery e os DJs Wolf e Luciano Valença. Couvert: R$ 25. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
- BALADA
- Clube Arci
- Às 22h. Festa: Da Brilhantina aos Anos 80. Com banda Máquina do Tempo e Jackson Lima. Ingressos: R$ 20 (individual, no clube), R$ 22 (individual, no site), R$ 90 (mesa para 4, no clube); R$ 95 (mesa para 4, no site). Vendas: No site do Clube Arci e na bilheteria do local. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Psychedelie. Com shows das bandas Pink Flaming e Terra Convexa. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista, até 23h); R$ 20 (sem nome na lista ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178. Classificação: 18 anos.
- Bar Rerito
- Às 19h. Com Richard Viana. Ingressos: Entrada gratuita até 21h; R$ 10 (após 21h). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
- Embrazado
- Às 19h. Festa: "Nosso Sábado". Com Samba Júnior, Reis da Noite (RDN), Alan Venturin e DJ Residente. Ingressos: R$ 20 (com nome na lista); R$ 30 (sem nome na lista). R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99791-5623.
- Zoe
- Às 00h. Festa: "Zoe Star". Ingressos: R$ 100 (pista, inteira, 2° lote); R$ 120 (pista, promocional consumo, 2° lote); R$ 1.500 (lounge 5); R$ 1.500 (lounge 4). Venda: No site Le Billet. Com Nat Valverde, Anne Louise e Tonny Davino. Jockey de Itaparica.
- Liverpub
- Às 22h. Festa: "Tributo ao Coldplay". Com banda VIX YOU. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista até às 22h30); R$ 25 (normal). Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. (27) 99944-1204
- FESTA
- After Club
- Às 22h. Festa: Baile da PTzada. Com Menor Tody, MC Zangão, DJ JV de VV, DJ Pedro Schmid, Dj Japa e outros. Ingressos: R$ 66 (pista/inteira), R$ 33 (pista/meia), R$ 88 (camarote/inteira), R$ 44 (camarote/meia). Venda: No site Blueticket. Alameda Lã Plata, 51, Enseada Azul, Guarapari. Guarapari. Classificação: 16 anos.
- Toro Club
- Às 23h. Festa: "All Black". Com Mano Dom (RJ), Sii campos, Paolla B, Pump Low, Gamatech, Jeff Ueda, Jess Benevides, B2B e Felipe Pontes. Ingressos: R$ 30 (lote promocional). Venda: No site Sympla. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Gordinho - Jucutuquara
- Às 17h. Com Alisson do Banjo e Opção de Pagode. R. José Cassiano dos Santos, 87, Fradinhos, Vitória. Informações: (27) 98150-4031.
- SHOW
- Especial Charlie Brown Jr.
- Às 22h, no Correria. Com Heitor Gomes, ex-baixista do grupo Charlie Brown Jr., com a banda Mantenha Dúvida (SP). Abertura com as bandas Backup (tributo CPM22) e Overfunk (tributo Red Hot Chilli Peppers). Ingressos: R$ 15. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Jonias Féli
- Com seu show "Notícia Banguela". Couvert: R$ 15. Às 17h, no Trapiche Café. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória
- FESTIVAL
- Pagode Capixaba Festival
- Às 20h, na quadra da Novo Império. Com Grupo Nesse Clima, Leq Samba, Grupo Primeira Classe, De Bem com a Vida e outros. Ingressos: R$ 10 (lote promocional); R$ 15 (1° lote); R$ 20 (2° lote). Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória. Informações: (27) 99735-5246, (27) 99503-7267.
- EXPOSIÇÃO
- "Da Ilha
- No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- Femearte
- Às 18h, no Museu Capixaba do Negro (Mucane). Com música, dança e exposição fotográfica. Avenida Repúbçica, 121, Centro, Vitória. Classificação: 12 anos.
- LITERÁRIO
- Bate-papo "Como desconstruir um discurso fascista"
- Com o autor da obra "A História que a gete Viveu", Eliezer Brasil. Às 10h30, no Trapiche Café. Entrada gratuita. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória.
- INFANTIL
- Clubinho Boulervard
- Às 15h, no Shopping Boulevard Vila Velha. Com oficina de dominó diferente. Serão duas turmas. Rod. do Sol, 5000 Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 3311-1600.
8 DE MARÇO (DOMINGO)
- MÚSICA AO VIVO
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 15h. Com Belle, Nith, Mamy Blue, Jéssica Chroste, Lorelai, Penélope, Itamara Camargo, Little Panic, Jess Benevides, Paolla B, Adria Beloti, Lowez, Pri Spamer, Izzy e Brenda Vieira.Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória.
- Samba de Domingo
- A partir das 15h30, no Hangar Gastrobar. Com André Romanha e a Bateria da Tradição Serrana. Ingressos: R$ 10 ; mulheres não pagam até às 18h. Colina de Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99274-3949.
- BALADA
- Bar Rerito
- Às 17h. Com Breno & Bernardo, DJ JV Vila velha, DJ Jean du PCB e SDG. Ingressos: Entrada gratuita até 18h; R$ 20 (após 18h). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
- Gordinho - Jucutuquara
- Às 17h. Festa: "Samba para as moças". Com "Quinteto Preto mais Um". R. José Cassiano dos Santos, 87, Fradinhos, Vitória. Informações: (27) 98150-4031.
- SHOW
- Fundo de Quintal
- Às 16h, no Botequim do Celim. O grupo cantará seus maiores sucessos. Ingressos: R$ 70 (pista, inteira), R$ 140 (camarote) e R$ 60 (setor Casadinha). À venda no site Direta Ticket e na Cia. do Preço (ao lado do Botequim do Celim), Korujão Lanches, Diferenzza Glória, Acadêmia Mais Saúde, HBS Glória (Vila Velha), HBS Campo Grande (Cariacica) e HBS Laranjeiras (Serra) e HBS Shopping VitóriaRua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912.
- ESPECIAL
- VAC - Vitória Anime Clube
- A partir das 11h, no Correria. Com culturas geek, nerd e gamer. Ingressos: R$ 15 (meia, promocional); R$ 20 (meia, antecipado); R$ 30 (meia, na porta); crianças até 5 anos não pagam. Vendas: no site Sympla e na Kawaii Cult (Boulevard da Praia, Reta da Penha, Vitória); Arte Impressa (Parque Res. Laranjeiras, Serra); Órbita Rock (Glória, V. Velha); X-Ray Lan Houve (Expedito Garcia , Campo Grande); Correria Music Bar (em horário de funcionamento). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Classificação: Livre. Informações: (27) 98116-3325.
- EXPOSIÇÃO
- "Da Ilha
- No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- LITERÁRIO
- Leia Mulheres - Clarice Lispector
- Às 16h, no Centro Cultural Elizário Rangel. Com leitura e discussão de alguns contos da escritora Clarice Lispector. Entrada gratuita. Rua Gonçalves Dias, 1089-1193, São Diogo I, Serra. Informações: (27) 3051-0835.
- INFANTIL
- Clubinho Boulervard
- Às 15h, no Shopping Boulevard Vila Velha. Com oficina de peteca. Serão duas turmas. Rod. do Sol, 5000 Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 3311-1600.