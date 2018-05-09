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Filme sobre Edir Macedo se torna o longa nacional mais visto

O longa entrou em cartaz no final de março

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 12:01
"Nada a Perder": filme sobre Edir Macedo se torna o longa nacional mais visto Crédito: Divulgação
O longa Nada a Perder, que conta a trajetória do bispo Edir Macedo, bateu recorde de público, com mais de 11,4 milhões de ingressos vendidos, e se tornou o filme nacional mais visto de todos os tempos. A marca superou Os Dez Mandamentos, outra produção da Record Filmes.
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O longa entrou em cartaz no final de março e, também seguindo a linha de Os Dez Mandamentos, estreou com sessões com lotação esgotada, mas várias cadeiras vazias nas salas. Com direção de Alexandre Avancini, traz no elenco nomes como Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Dalton Vigh e André Gonçalves.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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