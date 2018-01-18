Filme não-oficial de Harry Potter conta história de Voldemort

Os sucessos literários dos últimos anos (Harry Potter, Crepúsculo, 50 Tons de Cinza) serviram não só para criar novos leitores, mas também para incentivar pessoas a escreverem suas próprias histórias vale lembrar que E. L. James, autora de 50 Tons, começou escrevendo tramas picantes sobre Crepúsculo. Especula-se que as fanfics (histórias escritas por fãs sobre seus personagens favoritos) tenham surgido nos EUA nos anos 1970, mas elas se popularizaram mesmo a partir do final dos anos 1990 com a internet, que facilitou a distribuição e organização de redes de escritores. No Brasil, o verdadeiro boom das fanfics foi com as histórias de Harry Potter, no início dos anos 2000.
Hoje, as comunidades das fanfics da história criada por J.K. Rowling são tamanhas que possibilitam a existência de filmes como Voldemort: Origins of Heir, um filme não-oficial, feito por fãs, que está disponível desde a última terça-feira, de forma gratuita (com legendas em português).
Dirigido e roteirizado por Gianmaria Pezzato, o filme contou com autorização da Warner para ser produzido. O financiamento coletivo deu tão certo que a empresa detentora dos direitos de Potter e sua turma autorizou a veiculação do filme desde que ele não tivesse fins lucrativos. O mesmo já havia acontecido em 2015, com a produção de Severus Snape and the Marauders, outro filme não-oficial, feito por fãs (e um bom filme), que a Warner autorizou após algumas exigências. Mas vamos ao que interessa.
O FILME
Voldemort: Origins of the Heir (que pode ser conferido ao fim desta matéria) conta a história do jovem Tom Servolo Riddle, um poderoso e ambicioso bruxo herdeiro da casa Sonserina. Ao lado dos herdeiros das outras três casas Grifinória, Corvinal e Lufa-lufa , ele tem um grupo que jurou proteger o mundo contra o mal após a morte de Gerardo Grindelwald.
Acontece que Riddle tinha planos mais ambiciosos... Ele queria recuperar as relíquias de cada família para criar as horcruxes, alcançar a imortalidade e se tornar o bruxo mais poderoso de todos os tempos.
A história é quase toda contada por Grisha Mclaggen, herdeira de Grifinória, que invade uma instalação de aurores soviéticos atrás do diário de Tom Riddle. A narrativa mistura os dias dos quatro herdeiros em Hogwarts com a história da busca de Grisha e, apesar de bem simples, funciona bem.
Outro ponto positivo são os efeitos visuais os feitiços e as batalhas de magia surpreendem para uma produção não-profissional. Por outro lado, os atores amadores deixam bastante a desejar. Também é difícil comprar a ideia de que aqueles adultos ainda estejam em Hogwarts, mas isso é detalhe.
Para os fãs, o filme é um festival de referências que vão desde a morte de Hepzibah Smith a menções óbvias a Dumbledore e Grindelwald. Além disso, é a chance de ver em tela histórias que circulam os grupos de discussão há tempos.
Apesar de alguns furos, que podem ou não ser intencionais, Voldemort: Origins of the Heir é um filme que diverte. A história do jovem Tom Riddle/Voldemort seriam interessantes até para uma série de TV, algo que pode ser pensado após a conclusão da saga Animais Fantásticos no cinema.
Confira o filme: