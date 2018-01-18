Filme não-oficial de Harry Potter conta história de Voldemort

Os sucessos literários dos últimos anos (Harry Potter, Crepúsculo, 50 Tons de Cinza) serviram não só para criar novos leitores, mas também para incentivar pessoas a escreverem suas próprias histórias  vale lembrar que E. L. James, autora de 50 Tons, começou escrevendo tramas picantes sobre Crepúsculo. Especula-se que as fanfics (histórias escritas por fãs sobre seus personagens favoritos) tenham surgido nos EUA nos anos 1970, mas elas se popularizaram mesmo a partir do final dos anos 1990 com a internet, que facilitou a distribuição e organização de redes de escritores. No Brasil, o verdadeiro boom das fanfics foi com as histórias de Harry Potter, no início dos anos 2000.

Hoje, as comunidades das fanfics da história criada por J.K. Rowling são tamanhas que possibilitam a existência de filmes como Voldemort: Origins of Heir, um filme não-oficial, feito por fãs, que está disponível desde a última terça-feira, de forma gratuita (com legendas em português).

Dirigido e roteirizado por Gianmaria Pezzato, o filme contou com autorização da Warner para ser produzido. O financiamento coletivo deu tão certo que a empresa detentora dos direitos de Potter e sua turma autorizou a veiculação do filme desde que ele não tivesse fins lucrativos. O mesmo já havia acontecido em 2015, com a produção de Severus Snape and the Marauders, outro filme não-oficial, feito por fãs (e um bom filme), que a Warner autorizou após algumas exigências. Mas vamos ao que interessa.

O FILME

Voldemort: Origins of the Heir (que pode ser conferido ao fim desta matéria) conta a história do jovem Tom Servolo Riddle, um poderoso e ambicioso bruxo herdeiro da casa Sonserina. Ao lado dos herdeiros das outras três casas  Grifinória, Corvinal e Lufa-lufa , ele tem um grupo que jurou proteger o mundo contra o mal após a morte de Gerardo Grindelwald.

Acontece que Riddle tinha planos mais ambiciosos... Ele queria recuperar as relíquias de cada família para criar as horcruxes, alcançar a imortalidade e se tornar o bruxo mais poderoso de todos os tempos.

A história é quase toda contada por Grisha Mclaggen, herdeira de Grifinória, que invade uma instalação de aurores soviéticos atrás do diário de Tom Riddle. A narrativa mistura os dias dos quatro herdeiros em Hogwarts com a história da busca de Grisha e, apesar de bem simples, funciona bem.

Outro ponto positivo são os efeitos visuais  os feitiços e as batalhas de magia surpreendem para uma produção não-profissional. Por outro lado, os atores amadores deixam bastante a desejar. Também é difícil comprar a ideia de que aqueles adultos ainda estejam em Hogwarts, mas isso é detalhe.

Para os fãs, o filme é um festival de referências que vão desde a morte de Hepzibah Smith a menções óbvias a Dumbledore e Grindelwald. Além disso, é a chance de ver em tela histórias que circulam os grupos de discussão há tempos.

Apesar de alguns furos, que podem ou não ser intencionais, Voldemort: Origins of the Heir é um filme que diverte. A história do jovem Tom Riddle/Voldemort seriam interessantes até para uma série de TV, algo que pode ser pensado após a conclusão da saga Animais Fantásticos no cinema.