Home
>
Cultura
>
Filme de Quentin Tarantino vai estrear no Festival de Cannes, em maio

Filme de Quentin Tarantino vai estrear no Festival de Cannes, em maio

Estrelado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, “Era uma Vez em Hollywood” vai concorrer a Palma de Ouro na mostra francesa