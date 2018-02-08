Filme 'Cinquenta Tons de Liberdade' estreia no ES

Christian e Anastasia terão mais momentos picantes no novo filme Crédito: Universal/Divulgação

A espera acabou e o aguardado Cinquenta Tons de Liberdade, capítulo final da franquia que adapta para as telas o best-seller mundial da inglesa E. L. James, finalmente ganha as telonas hoje.

Em uma nova fase do relacionamento, Anastasia (Dakota Johnson) e Christian (Jamie Dornan) sobem ao altar e vivem momentos românticos  tudo, claro, acompanhado por cenas picantes que mexem com a imaginação dos fãs.

Mas nem tudo são flores e sexo no novo filme, que tem direção de James Foley, também responsável Cinquenta Tons Mais Escuros. Apesar do clima fofo entre o casal, com direito até à lua de mel, Anastasia desta vez precisa lidar com seu atormentado ex-chefe, Jack Hyde (Jack Hyde), e a arquiteta Gia Matteo ( Arielle Kebbel), que tenta roubar a atenção do milionário Grey. Cenas de suspense, sequestro e perseguição de carro estão garantidas.

O FENÔMENO

A franquia Cinquenta Tons já levou mais 11 milhões de brasileiros aos cinemas. Um deles é a funcionária pública Giulianna Calmon Faria, que leu toda a trilogia e fez questão de reler o terceiro livro antes de assistir ao novo filme.

Eu prefiro ler o livro porque é sempre mais detalhado do que o filme, que acaba suprimindo partes importantes. Gostei muito do terceiro livro. Ele é um fechamento. No cinema, espero que tenha ainda mais diversão, com um pouco de romance, resume.

O tão esperado casamento dos protagonistas Anastasia Steele e Christian Grey Crédito: Universal/Divulgação

Apesar de adorar a saga, Giulianna revela não ter gostado de Grey, livro que conta a história pelo ponto de vista de Christian. Acho que já deu. Não sei se seria tão interessante um filme contando a mesma história, diz, corroborando, assim, com o ator Jamie Dorman, que já anunciou que não pretende retornar à franquia por se considerar muito velho (Dorman tem 35 anos e Grey, 28).

O sucesso de Cinquenta Tons pode ser explicado pela fórmula do mommy porn (pornô para mamães). Ela funciona com o imaginário feminino, do príncipe encantado por quem ainda somos educadas a esperar. Fora isso, tem o sexo também pensado para a satisfação da mulher. Somando dois mais dois, o resultado não podia ser diferente explica Dani Mart, autora capixaba de livros como Na Superfície e Metamorfoses, ambos com momentos picantes.

Dani aprovou os dois primeiros filmes, mas não conseguiu terminar o livro. Me incomodaram algumas descrições de merchandising. Particularmente, a ideia do cara riquíssimo, frio, com problemas emocionais clássicos e que cai de amores pela mocinha inocente, ingênua ou sem atributos, fazendo com que esse homem pareça um salvador, não me atrai, opina.

Ao mesmo tempo da estreia do novo filme chega às livrarias Mais Escuro, o segundo livro com a história contada por Christian Grey. Um terceiro livro pode estar a caminho, o que significa que a saga de Anastasia e Christian pode também ter mais vida nos cinemas.

POR DENTRO DOS "50 TONS"

Cinquenta Tons de Cinza

No primeiro livro, Anastasia Steele entrevista o empresário Christian Grey e se encanta com a beleza, a sedução e o poder do milionário. Grey também não resiste à sua beleza. Ele passa a desejá-la, mas sem seus próprios termos.

Cinquenta Tons Mais Escuros

O segundo volume narra a luta de Ana e Christian para superar as diferenças. Assustada com os segredos de Grey, Ana põe um ponto final no relacionamento e decide se concentrar na carreira. Mas o desejo a domina. Quando ele propõe novo acordo, ela não consegue resistir.

CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

Romance. (Fifty Shades Freed, EUA, 2018. 105min.)

Direção: James Foley.

Elenco: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle.