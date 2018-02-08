Filme 'Cinquenta Tons de Liberdade' estreia no ES

A espera acabou e o aguardado Cinquenta Tons de Liberdade, capítulo final da franquia que adapta para as telas o best-seller mundial da inglesa E. L. James, finalmente ganha as telonas hoje.
Em uma nova fase do relacionamento, Anastasia (Dakota Johnson) e Christian (Jamie Dornan) sobem ao altar e vivem momentos românticos tudo, claro, acompanhado por cenas picantes que mexem com a imaginação dos fãs.
Mas nem tudo são flores e sexo no novo filme, que tem direção de James Foley, também responsável Cinquenta Tons Mais Escuros. Apesar do clima fofo entre o casal, com direito até à lua de mel, Anastasia desta vez precisa lidar com seu atormentado ex-chefe, Jack Hyde (Jack Hyde), e a arquiteta Gia Matteo ( Arielle Kebbel), que tenta roubar a atenção do milionário Grey. Cenas de suspense, sequestro e perseguição de carro estão garantidas.
O FENÔMENO
A franquia Cinquenta Tons já levou mais 11 milhões de brasileiros aos cinemas. Um deles é a funcionária pública Giulianna Calmon Faria, que leu toda a trilogia e fez questão de reler o terceiro livro antes de assistir ao novo filme.
Eu prefiro ler o livro porque é sempre mais detalhado do que o filme, que acaba suprimindo partes importantes. Gostei muito do terceiro livro. Ele é um fechamento. No cinema, espero que tenha ainda mais diversão, com um pouco de romance, resume.
Apesar de adorar a saga, Giulianna revela não ter gostado de Grey, livro que conta a história pelo ponto de vista de Christian. Acho que já deu. Não sei se seria tão interessante um filme contando a mesma história, diz, corroborando, assim, com o ator Jamie Dorman, que já anunciou que não pretende retornar à franquia por se considerar muito velho (Dorman tem 35 anos e Grey, 28).
O sucesso de Cinquenta Tons pode ser explicado pela fórmula do mommy porn (pornô para mamães). Ela funciona com o imaginário feminino, do príncipe encantado por quem ainda somos educadas a esperar. Fora isso, tem o sexo também pensado para a satisfação da mulher. Somando dois mais dois, o resultado não podia ser diferente explica Dani Mart, autora capixaba de livros como Na Superfície e Metamorfoses, ambos com momentos picantes.
Dani aprovou os dois primeiros filmes, mas não conseguiu terminar o livro. Me incomodaram algumas descrições de merchandising. Particularmente, a ideia do cara riquíssimo, frio, com problemas emocionais clássicos e que cai de amores pela mocinha inocente, ingênua ou sem atributos, fazendo com que esse homem pareça um salvador, não me atrai, opina.
Ao mesmo tempo da estreia do novo filme chega às livrarias Mais Escuro, o segundo livro com a história contada por Christian Grey. Um terceiro livro pode estar a caminho, o que significa que a saga de Anastasia e Christian pode também ter mais vida nos cinemas.
POR DENTRO DOS "50 TONS"
Cinquenta Tons de Cinza
No primeiro livro, Anastasia Steele entrevista o empresário Christian Grey e se encanta com a beleza, a sedução e o poder do milionário. Grey também não resiste à sua beleza. Ele passa a desejá-la, mas sem seus próprios termos.
Cinquenta Tons Mais Escuros
O segundo volume narra a luta de Ana e Christian para superar as diferenças. Assustada com os segredos de Grey, Ana põe um ponto final no relacionamento e decide se concentrar na carreira. Mas o desejo a domina. Quando ele propõe novo acordo, ela não consegue resistir.
CINQUENTA TONS DE LIBERDADE
Romance. (Fifty Shades Freed, EUA, 2018. 105min.)
Direção: James Foley.
Elenco: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle.