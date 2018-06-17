Filme 'Cargo' usa zumbis para falar das obrigações da paternidade

Filme Cargo Crédito: Netflix/Divulgação

Não é de hoje que o cinema hollywoodiano tira diversas influências da cultura oriental. Star Wars, por exemplo, não só busca diversas referências do folclore japonês (samurais, ronins etc.), como também pega emprestado diversos aspectos de filmes orientais como o clássico A Fortaleza Escondida (1958), de Akira Kurosawa. Algo que George Lucas, criador da saga, nunca escondeu.

As referências ao cinema oriental também podem ser encontradas em filmes como Vida de Inseto (1998), baseado no filme Sete Homens e Um Destino (1960), também de Akira Kurosawa. Mas uma obra que tem influenciado diversas outras é o mangá O Lobo Solitário, que influencia, em seu âmago, a recém-lançada produção da Netflix, Cargo.

Baseado no sensacional curta homônimo de 2013, o longa conta a história de um pai que, após ser contaminado por um vírus zumbi, passa suas últimas horas buscando um abrigo seguro para sua filha.

O filme até se sai muito bem, mas sofre por esticar o material fonte  o que fica evidenciado com a adição de uma trama paralela envolvendo elementos místicos que acabam deixando o filme lento e quase maçante durante seu segundo ato.

Apesar disso, a trama central é muito bem trabalhada. Toda a transformação do pai em zumbi e seu desespero e medo em relação à filha são bem desenvolvidos, mérito da atuação consistente do Martin Freeman  o roteiro, porém carece da consistência da atuação do ator britânico.

O texto emburrece o personagem ao máximo para fazê-lo tomar uma série de decisões estúpidas ao longo da trama. Assim, todo o dilema do protagonista acaba se tornando mais interessante que o mesmo.

A direção de Ben Howling e Yolanda Ramk não traz nada de novo ou autoral à produção  uma pena, visto que a premissa permite diversas abordagens inventivas como, por exemplo, fez David Michôd em The Rover: A Caçada (2014), ou, mais recentemente, James Mangold, em Logan (2017), outro filme com referências de O Lobo Solitário.

TÉCNICA

Mas o filme também tem acertos que envolvem design de produção, figurino e maquiagem. A transformação gradativa rende boas cenas e até um certo gore. A fotografia, muitas vezes abusando no contraluz, realça o calor do deserto.

Cargo, ao fim, é um longa que traz uma nova visão ao gênero zumbi, dando uma abordagem intimista ao dilema central, falando sobre temas como racismo e, principalmente, paternidade. Cada acerto da obra, porém, é infelizmente acompanhado de um equívoco, tornando-o um filme mediano.