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CINEMA

Filme 'Silvio Santos - O Sequestro' será apresentado em outubro

Longa retrata a história de um dos assaltos mais conhecidos do Brasil com o dono do SBT

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 10:25
Silvio Santos e filha Patricia durante programa Crédito: Reprodução/Divulgação/SBT
O filme "Silvio Santos - O Sequestro" tem estreia prevista para o dia 12 de dezembro. Porém, em outubro, a Imagem Filmes fará uma "line-up" do longa e de outras produções da distribuidora. A exibição ocorrerá na Expocine, grande feira do setor cinematográfico, com cursos, painéis e apresentações de distribuidoras com mais de 70 expositores.
Os palestrantes são especializados no mercado de cinema de distribuição, exibição e produção e vão fazer um balanço dos trabalhos em 2019 e projeção para o ano que vem.
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A Imagem Filmes conta com outras apostas nacionais como "Ela Disse, Ele Disse", longa estrelado por Maisa Silva, e Boca de Ouro, com Malu Mader e Marcos Palmeira. Outra grande produção da distribuidora que terá "line-up" será "Carcereiros - O Filme", com Rodrigo Lombardi. O longa é inspirado na série exibida na TV Globo e escrita por Dráuzio Varela.
O anúncio de "Silvio Santos - O Sequestro" foi feito em janeiro. Com direção de Maurício Eça, que também produziu "Carrossel - O Filme", a história acompanhará um dos momentos mais tensos na vida do dono do SBT.
O CASO
Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha do apresentador, foi sequestrada por Fernando Dutra Pinto. Na época, ela tinha 23 anos e cursava a faculdade de Administração de Empresas. A filha de Silvio Santos ficou uma semana em cativeiro e só foi solta após pagamento de resgate.
O crime foi amplamente divulgado por todos os canais de televisão na época. A TV Globo chegou a interromper a programação habitual para transmitir, ao vivo, as informações sobre o caso.
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Apesar da intensa perseguição policial, Fernando Dutra Pinto conseguiu escapar. No dia seguinte, por volta das 7h, o sequestrador pulou o muro da mansão de Silvio Santos, no bairro do Morumbi, na zona oeste de São Paulo, e manteve o apresentador como refém por todo o dia. Ele só se entregou após conversar com o governador de São Paulo na ocasião, Geraldo Alckmin, que pegou um helicóptero e fez a negociação direto no local.

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