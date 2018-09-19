Filme 'Capitã Marvel' ganha primeiro trailer; assista

Capitã Marvel Crédito: Entertainment Weekly

A Marvel divulgou nesta terça-feira, 18, o primeiro trailer do filme Capitã Marvel, que vai estrear em 7 de março de 2019. A publicação mostra a super-heroína Carol Danvers (Brie Barson) chegando à Terra para uma missão durante um conflito intergaláctico.

Ela aparece em missões com Nick Fury (Samuel L. Jackson), o líder da agência secreta de espionagem da Shield, composta por um grupo de agentes que investiga acontecimentos estranhos no planeta para proteger a população.

No vídeo, a Capitã Marvel surpreende os fãs após socar o rosto de uma idosa. A principal aposta é que a senhora seja, na verdade, um alienígena da raça Skrull disfarçado de ser humano.