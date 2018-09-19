Filme 'Capitã Marvel' ganha primeiro trailer; assista

A Marvel divulgou nesta terça-feira, 18, o primeiro trailer do filme Capitã Marvel, que vai estrear em 7 de março de 2019. A publicação mostra a super-heroína Carol Danvers (Brie Barson) chegando à Terra para uma missão durante um conflito intergaláctico.
Ela aparece em missões com Nick Fury (Samuel L. Jackson), o líder da agência secreta de espionagem da Shield, composta por um grupo de agentes que investiga acontecimentos estranhos no planeta para proteger a população.
No vídeo, a Capitã Marvel surpreende os fãs após socar o rosto de uma idosa. A principal aposta é que a senhora seja, na verdade, um alienígena da raça Skrull disfarçado de ser humano.
Apesar de a estreia da ficção estar prevista para o ano que vem, a Marvel vai lançar, em 14 de novembro deste ano, um prelúdio em quadrinhos do filme. A obra foi intitulada Captain Marvel Prelude e tem 32 páginas.