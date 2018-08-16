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Talento em família

Filho de Baby do Brasil, DJ se apresenta em boate de Vitória

Kriptus Gomes coleciona recordes que o tornaram referência internacional da música eletrônica

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 19:28
DJ Kriptus Gomes, filho de Baby do Brasil e Pepeu Gomes: artista é nova referência internacional de música eletrônica Crédito: Reprodução/Instagram @nytron__
Kriptus Gomes é de quem Baby do Brasil estava grávida no Rock in Rio de 1985, fruto do relacionamento com Pepeu Gomes. O DJ, que começou a tocar por paixão desde seus 15 anos e teve a sorte de nascer em berço musical, se apresenta no Toro Black, em Santa Lúcia, bairro de Vitória, no próximo dia 25 de agosto e promete uma playlist especial do projeto "Nytron" para os capixabas: "Sempre achei a cena eletrônica do Espírito Santo muito bacana, por isso apresentar um trabalho especial para os capixabas é o mínimo".
O artista também coleciona recordes que o projetaram, desde 2015, para a o mercado internacional da música eletrônica. De lá para cá, passou a se consolidar como referência no segmento. Hoje, Kriptus se orgulha em dizer que é o único artista do Brasil que já emplacou quatro faixas em um só ranking de dez melhores músicas no "Beatport" - plataforma referência do gênero musical. Além disso, é recordista de vendas no mesmo portal.
Baby do Brasil grávida de Kriptus no Rock in Rio de 1985 Crédito: Inferninho/Divulgação/Reprodução
Em entrevista ao Gazeta Online, o DJ também destacou novos trabalhos que tem feito e um pouco do que apresentará em Vitória. "Nessa apresentação, vou levar bastante house, techno, eletro... Gosto muito de fazer sets mesclando um pouquinho de cada coisa para agradar todo mundo. Tenho estado com foco total para as produções que eu lanço como produtor e vou tocar também esses trabalhos no Espírito Santo", afirma ele, completando: "Essas tracks como produtor, tenho explorado mais nos últimos meses".
DESTAQUE INTERNACIONAL
Kriptus avalia que, em 2015, sua projeção começou a ultrapassar as barreiras nacionais, o que o fez virar referência mundial. Naquele momento, ele apostava no projeto que batizou de "Nytron". "Foi nesse período que eu quebrei meus maiores recordes, também. Em 2015, fui o número um do disco no Beatport. Em 2016, também emplaquei com a track mais vendida do mundo, o que se repetiu neste ano", afirma.
"Em abril de 2016, também consegui emplacar 15 tracks em um mesmo dia no Beatport. Isso começou a fazer as pessoas conhecerem mais minha música", avalia.
DJ Kriptus Gomes, filho de Baby do Brasil e Pepeu Gomes: artista é nova referência internacional de música eletrônica Crédito: Reprodução/Instagram @nytron__
CENA CAPIXABA
Kriptus, que já se apresentou no Espírito Santo em outras duas ocasiões, está animado para se apresentar novamente. "(O capixaba) é um público que me recebe muito bem, sempre com muito carinho... Também tenho um carinho muito especial pelos capixabas", afirma. "Minhas expectativas são muito boas. Sempre tenho um repertório especial que eu preparo para os capixabas e, na última vez que toquei aí, deu tudo muito certo. Estou muito empolgado", conclui.
SERVIÇO
Inferninho Capítulo 5 + Nytron (RJ)
Onde: Toro Black (Av. Rio Branco, 403, Santa Lúcia, Vitória)
Quando: 25 de agosto (sábado), das 23h às 6h
Ingressos: R$ 20 (com nome na lista até 1h); R$ 40 (sem nome na lista em qualquer horário)
Mais informações: (27) 3376-6744

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