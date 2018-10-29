Filha de Raul, DJ Vivi Seixas faz show em Vitória

A DJ Vivi Seixas, filha de Raul Seixas Crédito: Divulgação/Vivi Seixas

Vivi Seixas vai mostrar toda sua habilidade nas picapes no dia 30 de novembro, no Toro Black, em Vitória. Na oportunidade, ela vai se apresentar com um set de três horas especialmente preparado para surpreender o público do Espírito Santo, apostando em seus novos trabalhos no techno, vertente da música eletrônica.

A DJ, que já veio ao Estado se tocar em outras ocasiões, começou a se arriscar na eletrônica em 2003. De lá para cá, explorou cada vez mais cada possibilidade do gênero. "Essa festa (de Vitória) é mais voltada para o techno. Vai ser diferenciado, porque não estou acostumada a essa vertente. Sempre acabo indo muito para o house", destaca.

Hoje em dia têm tantas vertentes da música eletrônica... São tantas opções que até a gente, que é do ramo, fica perdido (risos). Mas a pista é um eterno aprendizado. Por mais que a gente se prepare, pesquise o que a galera goste, de certa forma é sempre uma caixinha de surpresas Vivi Seixas, DJ

Segundo Vivi, as mesclas que ela faz em seus trabalhos se deve, grande parte, à herança que teve do pai, Raul Seixas: "(A minha herança) foi crescer ouvindo música boa, desde a barriga da mãe. Sempre tive ótimos músicos convivendo comigo e acho que também fiquei com o bom gosto musical dele".

Morando em Brasília, aos 37 anos Vivi chega a fazer dezenas de apresentações por mês, sendo requisitada em vários espaços do Brasil todo fim de semana. Mas, sem álbum à vista, ela pretende focar na produção de festas. "Quero agitar Brasília, produzir umas festas aqui e levar isso pra outros Estados. Só para você ter ideia, de Vitória já vou para São Paulo, para tocar em um festival. A agenda é bastante corrida e o pessoal curte", aponta.

SERVIÇO

Jack Daniel's apresenta Vivi Seixas (RJ) - Inferninho - TORO

Local: Toro Black (Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória)

Data: 30 de novembro (sábado), a partir das 23h

Ingressos: R$ 30 (com nome na lista até 00h30); R$ 50 (sem nome na lista) - Vendas na bilheteria do local