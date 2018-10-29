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Música eletrônica

Filha de Raul, DJ Vivi Seixas faz show em Vitória

Vivi se apresenta em boate de Santa Lúcia no dia 30 de novembro, com set eletrônico de três horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 17:09

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 17:09

A DJ Vivi Seixas, filha de Raul Seixas Crédito: Divulgação/Vivi Seixas
Vivi Seixas vai mostrar toda sua habilidade nas picapes no dia 30 de novembro, no Toro Black, em Vitória. Na oportunidade, ela vai se apresentar com um set de três horas especialmente preparado para surpreender o público do Espírito Santo,  apostando em seus novos trabalhos no techno, vertente da música eletrônica.
A DJ, que já veio ao Estado se tocar em outras ocasiões, começou a se arriscar na eletrônica em 2003. De lá para cá, explorou cada vez mais cada possibilidade do gênero. "Essa festa (de Vitória) é mais voltada para o techno. Vai ser diferenciado, porque não estou acostumada a essa vertente. Sempre acabo indo muito para o house", destaca.
Hoje em dia têm tantas vertentes da música eletrônica... São tantas opções que até a gente, que é do ramo, fica perdido (risos). Mas a pista é um eterno aprendizado. Por mais que a gente se prepare, pesquise o que a galera goste, de certa forma é sempre uma caixinha de surpresas
Vivi Seixas, DJ
Segundo Vivi, as mesclas que ela faz em seus trabalhos se deve, grande parte, à herança que teve do pai, Raul Seixas: "(A minha herança) foi crescer ouvindo música boa, desde a barriga da mãe. Sempre tive ótimos músicos convivendo comigo e acho que também fiquei com o bom gosto musical dele".
Morando em Brasília, aos 37 anos Vivi chega a fazer dezenas de apresentações por mês, sendo requisitada em vários espaços do Brasil todo fim de semana. Mas, sem álbum à vista, ela pretende focar na produção de festas. "Quero agitar Brasília, produzir umas festas aqui e levar isso pra outros Estados. Só para você ter ideia, de Vitória já vou para São Paulo, para tocar em um festival. A agenda é bastante corrida e o pessoal curte", aponta.
SERVIÇO
Jack Daniel's apresenta Vivi Seixas (RJ) - Inferninho - TORO
Local: Toro Black (Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória)
Data: 30 de novembro (sábado), a partir das 23h
Ingressos: R$ 30 (com nome na lista até 00h30); R$ 50 (sem nome na lista) - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 3376-6744

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