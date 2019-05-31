Home
>
Cultura
>
Festival Varilux completa 10 anos com exibição de 17 filmes franceses

Festival Varilux completa 10 anos com exibição de 17 filmes franceses

Em Vitória, as sessões acontecem de 6 a 19 de junho, com sessões no Cine Jardins e no Centro Cultural Sesc Glória. Neste último, as projeções serão gratuitas