Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luz del Fuego 2021

Direto do ES, Festival Luz del Fuego leva show ao YouTube só com artistas mulheres

10 artistas capixabas e paulistas se apresentarão no Festival Luz del Fuego, com transmissão no domingo (6) pelo YouTube como forma de valorizar o trabalho autoral na música

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 09:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

04 jun 2021 às 09:00
A cantora Gabriela Brown
A cantora Gabriela Brown Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielabrown
As mulheres ganham destaque no próximo domingo (6), quando acontece o Festival Luz del Fuego. Das 14h às 19h, 10 musicistas do Espírito Santo e de São Paulo apresentam seus trabalhos autorais, no YouTube do evento, com o objetivo de potencializar a presença feminina na indústria da música no Espírito Santo e possibilitar um maior acesso ao mercado nacional.
Assim, além das apresentações, o festival vai debater a equidade de gênero na produção executiva e nos processos criativos da indústria durante a pandemia. Segundo Gabriela Brown, que idealizou o Luz del Fuego com a produção de Louisy Carvalho, o evento, que já foi gravado em Vitória, ficará salvo no próprio YouTube, de onde será transmitido no domingo (6).
A artista, que vai também se apresentar no festival, garante que a ideia é realizar um grande intercâmbio cultural. “A gente quer promover um intercâmbio cultural e estamos bastante otimistas com isso. As meninas, na gravação, já conversaram, trocaram experiências e falaram de tudo. Desde a experiência do trabalho até cachê, precificação... O que é muito importante, já que às vezes, no mercado, nós, artistas, aceitamos coisas que não tínhamos que acertar”, pondera.
“É um projeto com uma premissa bem afetuosa, bem afetiva, de presença de mulheres com outras mulheres do ramo musical. Então essa retomada se fez mais do que necessária neste período de pandemia, porque a única saída para profissionais da música é fazer live, e com isso, essa disparidade de gênero se tornou mais gritante ainda porque a gente prioriza mulheres na contratação do corpo técnico, ou pessoas LGBTQI+, mas ainda existem campos que a gente não consegue essa profissional”, completa Louisy.
A edição de 2021 do Festival, vai contar com algumas apresentações inéditas de artistas, como a cantora Bella Mattar que vai apresentar o primeiro single do álbum que está lançando, e Morenna, que também vai fazer uma apresentação exclusiva do single "Açaí'. Já o showcase de Julia Mestre, vai entrar na programação de dois anos do álbum da artista. A edição ainda conta com apresentações de Afronta Mc, Indy Naíse, Jasper e Gana, Luiza Dutra, Luiza Boê e Transe.
“Hoje em dia os artistas contam com a internet, que é uma potente ferramenta de acesso a todos. É uma forma de fazer com que gente do mundo todo tenha acesso ao seu trabalho e o festival é um dos caminhos que encontramos usando essa plataforma”, destaca Brown.
Ela, que atualmente vive entre Vitória e São Paulo, lembra que já aproveitou bastante das vantagens de investir no digital ao longo da carreira. “Já tive músicos japoneses que pediram para gravar música minha. Agora, imagina quando eu teria essa oportunidade? Só com a internet que foi possível”, celebra.
Com apoio institucional do Estúdio Bravo, o Luz Del Fuego online é realizado via Lei Aldir Blanc, por meio da Secult ES e da Secretaria Especial da Cultura via Ministério do Turismo por meio do Governo Federal, o evento chega também para ajudar as artistas neste período de pandemia.
“A gente não consegue colher mais frutos por causa da pandemia, que é um fator limitante. E ficou tudo parado mesmo. Mas eu sinto que cada vez mais a internet, o streaming, a circulação, os feats com artistas de fora... Tudo isso ajuda muito. Ajuda a conseguir patrocínio, incentivo, dá oportunidades... E a pessoa consegue empreender melhor. Uma coisa puxa a outra”, corrobora a cantora.

SERVIÇO

Veja Também

Santa Teresa abre temporada de inverno com lives e ações culturais

Nick Cruz, Negra Li, MC Zaac e Natiruts nos lançamentos da semana #76

Na luta por espaços, mulheres colorem as ruas do Espírito Santo com arte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Música youtube Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados