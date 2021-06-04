Direto do ES, Festival Luz del Fuego leva show ao YouTube só com artistas mulheres

A cantora Gabriela Brown Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielabrown

As mulheres ganham destaque no próximo domingo (6), quando acontece o Festival Luz del Fuego. Das 14h às 19h, 10 musicistas do Espírito Santo e de São Paulo apresentam seus trabalhos autorais, no YouTube do evento, com o objetivo de potencializar a presença feminina na indústria da música no Espírito Santo e possibilitar um maior acesso ao mercado nacional.

Assim, além das apresentações, o festival vai debater a equidade de gênero na produção executiva e nos processos criativos da indústria durante a pandemia. Segundo Gabriela Brown, que idealizou o Luz del Fuego com a produção de Louisy Carvalho, o evento, que já foi gravado em Vitória, ficará salvo no próprio YouTube, de onde será transmitido no domingo (6).

A artista, que vai também se apresentar no festival, garante que a ideia é realizar um grande intercâmbio cultural. “A gente quer promover um intercâmbio cultural e estamos bastante otimistas com isso. As meninas, na gravação, já conversaram, trocaram experiências e falaram de tudo. Desde a experiência do trabalho até cachê, precificação... O que é muito importante, já que às vezes, no mercado, nós, artistas, aceitamos coisas que não tínhamos que acertar”, pondera.

“É um projeto com uma premissa bem afetuosa, bem afetiva, de presença de mulheres com outras mulheres do ramo musical. Então essa retomada se fez mais do que necessária neste período de pandemia, porque a única saída para profissionais da música é fazer live, e com isso, essa disparidade de gênero se tornou mais gritante ainda porque a gente prioriza mulheres na contratação do corpo técnico, ou pessoas LGBTQI+, mas ainda existem campos que a gente não consegue essa profissional”, completa Louisy.

A edição de 2021 do Festival, vai contar com algumas apresentações inéditas de artistas, como a cantora Bella Mattar que vai apresentar o primeiro single do álbum que está lançando, e Morenna, que também vai fazer uma apresentação exclusiva do single "Açaí'. Já o showcase de Julia Mestre, vai entrar na programação de dois anos do álbum da artista. A edição ainda conta com apresentações de Afronta Mc, Indy Naíse, Jasper e Gana, Luiza Dutra, Luiza Boê e Transe.

“Hoje em dia os artistas contam com a internet, que é uma potente ferramenta de acesso a todos. É uma forma de fazer com que gente do mundo todo tenha acesso ao seu trabalho e o festival é um dos caminhos que encontramos usando essa plataforma”, destaca Brown.

Ela, que atualmente vive entre Vitória e São Paulo, lembra que já aproveitou bastante das vantagens de investir no digital ao longo da carreira. “Já tive músicos japoneses que pediram para gravar música minha. Agora, imagina quando eu teria essa oportunidade? Só com a internet que foi possível”, celebra.

Com apoio institucional do Estúdio Bravo, o Luz Del Fuego online é realizado via Lei Aldir Blanc, por meio da Secult ES e da Secretaria Especial da Cultura via Ministério do Turismo por meio do Governo Federal, o evento chega também para ajudar as artistas neste período de pandemia.

“A gente não consegue colher mais frutos por causa da pandemia, que é um fator limitante. E ficou tudo parado mesmo. Mas eu sinto que cada vez mais a internet, o streaming, a circulação, os feats com artistas de fora... Tudo isso ajuda muito. Ajuda a conseguir patrocínio, incentivo, dá oportunidades... E a pessoa consegue empreender melhor. Uma coisa puxa a outra”, corrobora a cantora.

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