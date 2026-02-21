Música

Manon, do Katseye, anuncia saída do grupo a um mês de show no Brasil

Integrante do sexteto feminino conhecido por hits como "Gnarly" e "Gabriela" anunciou afastamento temporário para focar na saúde

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09:33

O grupo feminino Katseye, conhecido por hits como "Gnarly" e "Gabriela", divulgou nesta sexta-feira (20) a saída temporária da integrante Manon.

Em nota publicada nas redes sociais, o sexteto justificou que o afastamento acontece devido à necessidade da artista de focar em sua saúde e bem-estar. Anúncio veio a público a um mês do show programado para acontecer em São Paulo.

As artistas se apresentam no Lollapalooza Brasil no dia 21 de março, um domingo, no Autódromo de Interlagos. De acordo com o comunicado, o grupo seguirá em atividade.

Manon, integrante do grupo Katseye Crédito: Reprodução/Instagram @meretmanon

Criado dentro do reality show Dream Academy, o Katseye foi originado em Los Angeles, nos Estados Unidos, apesar de ter características de um grupo de k-pop. O sexteto é descrito como um grupo feminino global.

As integrantes têm nacionalidades diversas. Manon Bannerman nasceu em Zurique, Suíça, e tem raízes italianas e ganesas. Daniela Avanzini nasceu nos EUA, mas tem origem venezuelana e cubana.

Megan Skiendiel nasceu no Havaí e tem sangue sueco, singapurense e chinês. Sophia Laforteza possui origem filipina. Lara Raj é filha de indianos. Yoonchae Jeung é sul-coreana.

O grupo se apresentou na cerimônia do Grammy no começo de fevereiro e recebeu indicações nas categorias Artista Revelação e Melhor Performance Pop Duo/Grupo.

Confira o comunicado:

